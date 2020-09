Test aprobado en la vuelta a la acción

Iñigo Córdoba y Unai Núñez, superado el covid-19, cumplen con buena nota en un choque en el que también se estrenó el recuperado Mikel Vesga

EL amistoso matinal celebrado en el Carlos Tartiere ante el Oviedo sirvió a Gaizka Garitano para volver a ver en acción a los más jóvenes y dar minutos a tres jugadores que estrenaron kilometraje: Unai Núñez, Iñigo Córdoba y Mikel Vesga. Los dos primeros, apartados de la dinámica de trabajo del colectivo hasta el pasado 28 de agosto tras permanecer aislados en sus respectivos domicilios por sus positivos en covid-19 en el regreso de las vacaciones, posaron en un once inicial en el que no hubo rastro de gran parte de los pesos pesados de un equipo en el que también se fajó de entrada el centrocampista gasteiztarra. Después de superar unos problemas musculares que le obligaron a arrancar la pretemporada a menor ritmo, Vesga unió fuerzas con Unai Vencedor en un centro del campo inédito. Menos inusual fue la línea defensiva que presentó Gaizka Garitano para medirse al Oviedo de José Ángel Ziganda, al asomar Oier Luengo como único cachorro en acción.

Con Iñigo Lekue en el carril izquierdo, Núñez ejerció como pareja del joven central zornotzarra y Capa ocupó el sector derecho de una defensa que no pudo evitar que el cuadro ovetense golpeara por partida doble para lamento de Jokin Ezkieta, si bien el nivel ofrecido por Núñez invitó al optimismo. A pesar de la inactividad del portugalujo, los noventa minutos que completó a buen nivel sobre el césped fueron una buena noticia para Garitano, toda vez que la disponibilidad de Iñigo Martínez de cara a la apertura liguera en Granada continúa en el aire. En caso de que el de Ondarroa no acumule buenas sensaciones en los próximos días tras la lesión muscular sufrida en los primeros días de entrenamientos en Lezama, el 3 del Athletic podría comenzar el curso como titular en el eje de la zaga junto a Yeray Álvarez. Ambos, en ese caso, arrancarían la temporada como titulares tal como ocurrió la pasada campaña, cuando se aliaron debido a otro percance físico de Iñigo Martínez para desafiar y derrotar al Barcelona en San Mamés con un gol para el recuerdo de Aritz Aduriz.

Un año después, las dudas vuelven a emerger en una defensa en la que Mikel Balenziaga persigue la titularidad en la banda izquierda como consecuencia de los problemas de pubis que arrastra Yuri Berchiche, mientras que en la derecha está por ver si Capa mantiene de primeras su rol de titular ante la pujanza de De Marcos. El de Biasteri, cuyo contrato como león expira al término del ejercicio entrante, también podría encontrar acomodo en Los Cármenes en la parcela ofensiva, dada la falta de rodaje de dos jugadores como Córdoba, cuya probable suplencia tras ver mermada su puesta a punto por el covid-19 deja una vacante que aspira a cubrir un lanzado Jon Morcillo, e Iñaki Williams, lastrado también por el coronavirus en su preparación estival.

opciones ante el eibar

Tanto es así que el delantero bilbaino, del mismo modo que los inicialmente contagiados Unai López, Oihan Sancet y Gaizka Larrazabal, ni siquiera pudo formar parte de la convocatoria para medirse al Oviedo, aunque participará hoy ante el Eibar en un último test de preparación en el que también se espera a Unai López y a Sancet, quien se unió más tarde a los entrenamientos, pero no a Larrazabal, a la espera de dejar atrás un virus que le ha frenado en seco. Con todo, la doble buena noticia para Garitano en el Carlos Tartiere fue recuperar para la causa a un sólido y seguro Núñez, a un incisivo Córdoba hasta su salida del campo en beneficio de Iñigo Vicente pasada la hora de juego y a un laborioso Vesga, si bien el gasteiztarra no cuajó una sobria actuación en tierras asturianas.

Sustituido en el minuto 65 por Beñat Prados, el 16 del Athletic vio la cartulina amarilla en la primera mitad por una entrada a destiempo, evidenció su falta de rodaje y no estuvo cómodo con el balón en los pies, por lo que su presencia de inicio frente al Granada en la jornada inaugural de liga no es ni mucho menos segura, pese a que la preparación de Unai López vaya a ser menor. Ambos, de hecho, podrían ver cómo Unai Vencedor asalta el once inicial en una primera cita oficial que asoma a la vuelta de la esquina.