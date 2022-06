Así rescató Dani Martín a Fernando Tejero en su momento más difícil

Fernando Tejero es uno de los actores más conocidos del panorama por sus papeles en series como 'Aquí no hay quién viva' o 'La que se avecina', sin embargo, sus inicios en el mundo de la actuación no fueron precisamente fáciles.



El actor ha desvelado la difícil situación en la que vivía mientras estudiaba arte dramático, en una entrevista que concedió el pasado viernes al programa 'El Faro' de Cadena SER en la que dio algunos detalles de su vida personal y reveló el papel fundamental que tuvo el cantante Dani Martín en uno de sus momentos más delicados.





EL GRAN GESTO DE DANI MARTÍN CON FERNANDO TEJERO

#Gatopardo | @fertejerom: "Dani Martín se presentó en la pensión con 10.000 pesetas que le había dado su madre para mí y me dijo que me fuese a vivir con ellos"



?? Escucha la entrevista completa de @maratorres_

en: https://t.co/0IJvteoI9d pic.twitter.com/HhtK6gdXxw — El Faro (@ElFaroSER) June 24, 2022

Aunque mucha gente no lo sepa,, ycuando este no pasaba por su mejor momento.Tejero contó durante su entrevista en 'El Faro' que cuando estaba empezando en el mundo de la actuación no tenía una economía muy boyante, por lo que se vio obligado a vivir en una pensión de mala muerte.con una habitación que daba a un patio interior que subía una peste a calamares fritos", contó el intérprete, que también explicó quey forjaron una amistad que sigue existiendo a día de hoy.", comenzó a revelar Fernando, que explicó cómo gracias al cantante pudo dejar la pensión en la que vivía.El actor de 'Aquí no hay quién viva' explicó en el citado programa de la SER que un día Dani Martín se presentó con un billete de 10.000 pesetas que le había dado su madre para él y una invitación a su casa..Carmen y Manolo, a los que quiero muchísimo, s. Aquí en Madride incluso pasé algún fin de año con ellos", contó muy agradecido con el gesto que su amigo tuvo con él.