Arturo Pérez-Reverte tira de sarcasmo y lanza un 'zasca' a Álvaro Morte

Álvaro Morte lleva casi dos décadas dedicado al mundo de la interpretación, sin embargo, fue su papel de El Profesor en 'La casa de papel' lo que lo lanzó al estrellato y lo hizo ganarse el cariño del público.



Tras su participación en la aclamada serie de Netflix, Morte no ha dejado de trabajar y las oportunidades no han parado de llegar, de hecho ha participado en otras ficciones internacionales como 'La rueda del tiempo' o 'Sin Límites', la serie por la que le persigue la polémica.



'Sin Límites', la serie en la que interpreta a Juan Sebastián Elcano se encuentra en plena promoción tras su llegada a Amazon prime Video hace apenas unos días, pero unas declaraciones del actor sobre su personaje lo han colocado en el ojo del huracán, las críticas por sus palabras cada vez suenan con más fuerza y son muchos los que han querido dar su opinión sobre las palabras del gaditano, entre ellos, el reconocido escritor Arturo Pérez-Reverte.





EL 'ZASCA' DE ARTURO PÉREZ REVERTE A ÁLVARO MORTE

Animando a verla, vamos. Te entran unas ganas locas. pic.twitter.com/FHidWUauS6 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) June 17, 2022

Álvaro Morte dice que su Juan Sebastián Elcano es de izquierdas y muy comprometido. Yo creía que la obligación de un actor era meterse en el personaje y no al revés. Otra que no veo, como aquel Cid de opereta. ¡Sálvanos, Mel Gibson! — Juanma Rodríguez ???? (@juanma_rguez) June 16, 2022

, como parte de la promoción de la citada ficción y, sin embargo,que el actor dio a la preguntay no ha tardado en desatar la polémica."Sí, podía pasar. Por eso, para evitar que se lo apropien,, que busca siempre el consenso entre sus hombres, que persigue el bien común y no el bien propio y que somete a votación las grandes decisiones que toma.", decía Morte, reconociendo así que había sido él mismo quien había otorgado a su personaje la carga política que precisamente quería evitar.que, en esta ocasión, interpreta un personaje histórico, por lo que debería ser fiel a quién fue y no dotarlo de carga política.Entre quienes han querido destacar las sorprendentes palabras del actor se encuentra el escritor, que ha tirado de sarcasmo y asegurado en su cuenta de Twitter:, escribe junto a una fotografía en la que se puede leer el titular de la entrevista que el actor concedió a 'El Mundo'.Sin embargo,, de hecho,, aunque también, uno de los colaboradores de 'El Chiringuito', que pone el foco en que la obligación del actor es meterse en la piel de su personaje y no al revés."Álvaro Morte dice que su Juan Sebastián Elcano es de izquierdas y muy comprometido. Y. Otra que no veo, como aquel Cid de opereta. ¡Sálvanos, Mel Gibson!", decía Rodríguez en sus redes sociales en referencia a las palabras del intérprete gaditano.