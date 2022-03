Rosalía ejerce de profesora de lengua con Jimmy Fallon

Rosalía en 'The Tonight Show'. The Tonight Show

Tan solo falta una semana para que todos los fans de Rosalía puedan disfrutar del nuevo álbum de la cantante, 'Motomami'.



La artista está inmersa en plena promoción de su nuevo trabajo, su tercer álbum de estudio, y ha empezado a recorrer los platós de los programas más famosos del mundo.



Su última parada ha sido el conocido formato estadounidense presentado por Jimmy Fallon, 'The Tonight Show', dónde la artista ha acudido como parte de su promoción para seguir creciendo en el país norteamericano en el que no ha parado de cosechar éxitos en los últimos años.



Rosalía no es la primera catalana que pasa por 'The Tonight Show', hace unos meses ya lo hizo Úrsula Corberó, que alcanzó una gran popularidad en Estados Unidos, debido a su interpretación de Tokio en 'La casa de papel'.





ROSALÍA, AHORA PROFESORA DE LENGUA

, como ya hiciera Úrsula Corberó,y sus anécdotas más divertidas, de hechojunto al presentador del espacio,, al que enseñó a pronunciar correctamente su nombre.o, Rosalíay le enseñó cómo pronunciar mejor la erre de su nombre, aunque", le preguntaba Jimmy Fallon, a lo que la cantante respondía que "s", apuntaba la catalana que aprovechó el momento para explicar las numerosas veces en las que le han cambiado el nombre."Rosalinda, Rosalita, Rosalina...", contaba sobre todos los nombres erróneos que le han puesto a lo largo de su vida.Ante las indicaciones de la artista,, y pronunciar el nombre de la intérprete de 'Malamente' una vez más,Tras este divertido momento, la joven siguió hablando sobre, del que por el momento solo se han podido escuchar, que ya han obtenido una gran acogida en las plataformas digitales.Aún qque saldrán a la luz el próximoy según Rosalía todavía nos queda mucho por conocer.