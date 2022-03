Ainhoa Arteta, muy emocionada tras su reaparición: "Han cambiado mis prioridades"

El pasado domingo, 27 de febrero, Ainhoa Arteta volvía a pisar los escenarios tras ocho meses de parón. La soprano definía su regreso a la salida del Teatro de la Zarzuela como un día "mágico".



La vasca no pudo evitar emocionarse mientras el público le dedicaba una larga ovación que calificó de "verdadero amor", al pensar en que había podido volver a subirse al escenario tras el cólico nefrítico que sufrió el año pasado y que derivó en un fallo multiorgánico que la dejó cinco días en coma y la hizo perder varias falanges.





LAS EMOCIONES A FLOR DE PIEL

Tres días después de su reaparición,, continúa con "las emociones a flor de piel" ymientras promete a sus más fieles que pondrá todas sus fuerzas a trabajar para estar totalmente recuperada y dar su mejor versión lo antes posible.Ainhoaaunque aún no esté recuperada del todo y ha asegurado que ". Eran, distintas€ quizá también porque", afirma y revela que sentía que era el momento de retomar su faceta profesional y "salir al público"., en la publicación que ha compartido en Instagram,. Sus amigos y familiares son una parte fundamental en su vida y en su recuperación y no podían faltar en un "día tan mágico".para que "yo saliera de dónde estaba" y ha señalado que lleva en el corazón todo lo que han hecho por ella."Hay tantas personas a las que tengo que agradecer que creo que podría ser el Instagram más largo €. Por otro lado,€ eso no es fácil y lo he podido descubrir y comprobar a todos ellos que saben bien quienes son y", escribía Arteta.Ainhoa Arteta también ha dejado claro que sabe cuál es el camino a seguir tras su reaparición, asegura que ahora ya ha dado "el primer paso" y ha salido del "túnel" en el que estaba inmersa yque está deseando volver a verla en nueva función sobre los escenarios.La cantante ha querido cerrar su post con un agradecimiento:Además, tambiénen el que ya se encuentra trabajando y está estudiándolo.