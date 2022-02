La nueva figura de cera de Zendaya desata la polémica en redes sociales

Zendaya es la actriz de moda. El éxito de la estadounidense no ha dejado de crecer en los últimos años y cada vez recibe más atención y homenajes.



No es la primera vez que la protagonista de 'Euphoria' recibe una figura de cera en su honor por parte del Museo Madame Tussauds, sin embargo, aunque exhibieron algunas en Orlando y San Francisco, el museo ha querido volver a rendir homenaje a Zendaya y recrear su figura en cera, esta vez en Londres.



Hasta ahí no hay nada extraño, pero una vez descubierta la figura ha incendiado las redes sociales por un motivo muy concreto, ¿realmente se parece a Zendaya?



Los fans lo tienen claro y su opinión no va a gustar al creador de la recreación de la actriz.





LA FIGURA DE CERA DE ZENDAYA INCENDIA INSTAGRAM

