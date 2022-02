Alejandro Sanz dedica unas románticas palabras a su novia, Rachel Valdés

A Alejandro Sanz le encanta compartir con sus fans momentos de su día a día a través de las redes sociales.



No es extraño que el cantante suba fotos juntos a sus hijos, sus amigos o su pareja, así como detalles de su carrera profesional, pero si hay algo que siempre se le ha dado bien al madrileño son las declaraciones de amor y las palabras románticas, solo hay que fijarse en las letras de sus canciones, y como para muestra un botón, Alejandro ha querido mostrar una vez más su romanticismo dedicándole unas bonitas palabras a su compañera de vida, Rachel Valdés.





ALEJANDRO SANZ SE PONE ROMÁNTICO

La mayoría de los mortales prefieren sacar su lado más sentimental, y más si tienen que hacerlo públicamente, únicamente en ocasiones especiales como aniversarios o cumpleaños. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje al que le gusta mostrar su lado más romántico sin necesidad de que la ocasión lo requiera estrictamente y es, justo a ese grupo, al que perteneceo, y es que a quién no le gustaría que le dedicaran palabras tan bonitas como las que el artista ha escrito a su novia en su última publicación.en la que aparecen los dos luciendo looks combinados en tonos negros, y se puede apreciar la gran complicidad que existe entre los dos, el de Moratalazen un texto redactado desde el corazón.Hace solamente unas semanas, Alejandro le dedicaba una canción a la joven pintora y ahora€ Vestida con tu arte, manchada con las€capaz de mezclarse y de mezclarme tanto,a. Sinceramente, las palabras que busco no existen, son insuficientes para describir lo que hemos creado juntos.", es el texto con el que el madrileño rinde homenaje a su chica.Sin duda, los emoticonos de corazones yde la publicación de Alejandro Sanz, y entre ellos se pueden ver los de, E, además, de la respuesta de la protagonista,, a este precioso gesto con el que, escribía en la cuenta de Instagram del artista agradeciendo sus palabras.