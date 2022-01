Las madres de Urdangarin y Armentia rompen su silencio

Una semana después de que saliera a la luz la relación de Iñaki Urdangarin con Ainhoa Armentia, los protagonistas siguen siendo los 'reyes' de la actualidad.



Sin embargo, los medios no se conforman con averiguar cómo se encuentran el ex deportista y su compañera de trabajo, sino que van un paso más allá e intentan conocer cómo llevan las familias de ambos la polémica desatada a raíz de las ya 'famosas' fotos en la playa de Bidart.



Las últimas en ofrecer unas declaraciones a la prensa han sido Claire Liebaert y Antonia, las madres de los protagonistas.





CLAIRE LIEBAERT ROMPE SU SILENCIO

LA MADRE DE AINHOA ARMENTIA PIDE RESPETO

, entre ellos el comunicado de la "interrupción del matrimonio" de los ex duques de Palma,Al igual que primero lo hizo su nieto,, la madre de Iñaki ha hecho unas escuetas y amables declaraciones a los medios de comunicación que la esperaban a las puertas de su domicilio.La que, hasta ahora, ha sido suegra de Cristina de Borbón ha aclarado varios puntos de la situación en la que se encuentra actualmente, entre ellos, cómo es, en estos momentos, su relación con la infanta.ha atendido a los medios a la salida de su residencia dónde vive junto a su hijo, desde que este obtuvo el tercer grado penitenciario, yque se ha formado en torno al escándalo del exjugador de balonmano., aunque ha dejado claro que no cree que sea necesario aportar más datos al respecto de lo que está ocurriendo.No obstante, no ha tenido reparo en contestar a algunas preguntas ya:, comentaba Claire y añadía que, por fin,Tambiény su intención es seguir haciéndolo. Por último, Ainhoa Armentia:, afirmaba Liebaert.de esta historia, Ainhoa Armentia,de comunicación que están cubriendo la noticia., la madre de la nueva 'novia' de Urdangarin: "Estamos muy agobiados", ha asegurado.En declaraciones al programa 'Ya son las ocho', la madre de Armentia pedía respeto para su familia:, decía ante los micrófonos a la puerta de su casa.Según apunta el medio 'Informalia',se encontrarían tan superados por la situación que