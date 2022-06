El gran cabreo de Emma García con José Antonio Avilés por sus confesiones sexuales

'Viva la vida' ha vuelto un fin de semana más a Telecinco y los colaboradores volvían a conseguir una vez más que Emma García tuviera que poner orden en plató, concretamente José Antonio Avilés, que logró despertar el monumental cabreo de la presentadora al sacar un tema totalmente fuera de lugar con un comentario de lo más íntimo.



EL CABREO DE EMMA GARCÍA CON JOSÉ ANTONIO AVILÉS



El programa de Mediaset cumplía, como cada tarde de fin de semana, con el tratamiento de diferentes temas ocurridos en durante la emisión del resto de programas del grupo televisivo y tanto la presentadora como los colaboradores se encontraban en la sección que trata lo ocurrido en las últimas horas en 'Supervivientes', uno de los buques insignia de Telecinco.



Uno de los temas más comentados sobre lo que pasa en Honduras, ha sido el beso que han protagonizado Yulen Pereira y Anabel Pantoja, lo que provocó diferentes comentarios por parte de los colaboradores, sin embargo, Avilés quiso ir un paso más allá y contar sus experiencias más íntimas durante su paso por el concurso, algo que terminó consiguiendo sacar a Emma García de sus casillas.





Ana María Aldón contó que en base a su paso por el reality ve muy difícil temer ganas de sexo en la isla: "Allí no tienes ganas de nada, eso es imposible. Yo creo que ahí en general se les baja las ganas de todo a todo el mundo", opinaba la mujer de Ortega Cano, sin embargo,no estaba para nada de acuerdo con la andaluza, y decidía contar su experiencia sin escatimar detalles., soltaba el tertulianoy no dudara en pararle los pies una vez más.Las revelaciones del colaborador no hicieron ni pizca de gracia a la conductora del espacio televisivo, que no pudo evitar interrumpir su discurso para dejarle las cosas claras al cordobés: ", exclamó la vasca muy indignada por las palabras de su compañero, y aunque él intentó matizar lo que había dicho y explicarse mejor, la periodista prefirió no dejar que se siguiera explicando y concluyó que lo mejor era cortar el tema por lo sano., zanjaba Emma García dando paso a otro asunto.