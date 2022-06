La respuesta de la productora de 'Cuéntame' a Imanol Arias: "Nos sentimos abochornados"

"Es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país", declaraba Imanol Arias esta semana en el programa de Telebilbao La Kapital. El actor de Cuéntame cargó contra la serie y RTVE, y la respuesta de la productora no ha tardado en llegar: "Nos sentimos abochornados". Así, Grupo Ganga Producciones se desliga de las afirmaciones sobre una supuesta censura para favorecer al Gobierno de PSOE.



La productora de la serie ha asegurado en el mismo comunicado que se enorgullecen de los veinte años que llevan colaborando con la cadena pública y apunta que la idea de que Cuéntame haya sido vetada "es además de disparatada, falsa". También confirman que nunca han recibido ningún tipo de consigna por parte de RTVE y agradecen la libertad que siempre les han dado.





Comunicado oficial de Grupo Ganga en relación a las declaraciones de Imanol Arias en las que hace referencia a diversos temas en relación con Cuéntame y RTVE pic.twitter.com/Nw07eNCiTP — Grupo Ganga (@GrupoGanga) June 10, 2022

Ni RTVE tiene 9000 trabajadores ni 1200 millones de presupuesto y los sueldos de los directivos de la empresa son públicos. No sabe de lo que habla. Lo que sí sabemos es que este señor se ha forrado durante años con la pública y que ha defraudado a la Hacienda pública. https://t.co/WClti3FOFY — Agustín Alonso Gutiérrez (@4gus4lonso) June 10, 2022

Tras estas sentencias de la productora, Imanol Arias ha vuelto con unas nuevas declaraciones, esta vez desde su cuenta de Instagram, para rectificar sus "lamentables y desafortunadas" palabras en el programa vasco y pedirAdemás de negar la sinceridad de lo dicho en La Kapital, Arias asegura que, después de haber trabajado durante cuarenta años con RTVE,en el comportamiento y la relación que se ha mantenido con él. ". Me traicioné y traicioné a mucha gente con la que he trabajado duro y bien".Las polémicas declaraciones de Arias tampoco han sentado bien en redes sociales. Desde Twitter, Agustín Alonso, responsable de contenidos de Playz, apunta que "no sabe de lo que habla. Lo que sí sabemos es que este señor se ha forrado durante años con la pública y que".