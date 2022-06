'Equipo de Investigación': Un youtuber acusa de plagio al programa de La Sexta

El programa de La Sexta, 'Equipo de Investigación', está en el punto de mira. El conocido youtuber Tamayo ha hecho una denuncia a través de Twitter acusando al espacio presentado por Gloria Serra de plagio.



Tamayo tiene un canal en YouTube en el que realiza reportajes de investigación, y todo comenzó cuando el mencionado formato se puso en contacto con él por este motivo y le pidió que colaborase con ellos en un reportaje sobre las criptomonedas, algo que él aceptó sin imaginar que el espacio terminaría quedándose con la autoría de su trabajo de investigación.





?? Familias y centros educativos dan la voz de alarma

?? Jóvenes y menores de edad abandonan sus estudios y a sus familias

?? Son captados bajo la promesa de hacerse ricos



"La Academia"

Mañana || 22.15h || @laSextaTV pic.twitter.com/nYlNwwQT5k — Equipo Investigación (@EqInvestigacion) June 2, 2022

TAMAYO DENUNCIA PLAGIO EN 'EQUIPO DE INVESTIGACIÓN'

Equipo de Investigación: una vez más jugando con mi trabajo sin ningún tipo de ética.



Vivimos en una era de decadencia periodística.



Abril del 2021. Un miembro de Equipo me contacta para dar voz dentro de un especial sobre criptos a unos reportajes que hice en octubre del 2020. pic.twitter.com/snsSe0pFCy — ? Tamayo ???? (@TamayoStuff) June 4, 2022

No se os cae la cara se vergüenza? Rastreros! — Cantueso (@tallocantueso) June 4, 2022

con el programa de Gloria Serra y cómo fue su contacto con ellos.", comienza explicando Tamayo en su cuenta en la conocida red social.Tal y como explica el youtuber,que le envió el programa: "En estos momentosy algunas estafas vinculadas a este sector.. He visto tus vídeos en tu canal de YouTube con la investigación que has realizado de esta empresa y", decía el texto.A través del mismo hilo en Twitter explicó como había sacado a la luz la supuesta estafa piramidal de la academia de 'trading' IM: "Aquely ayudar con todo lo que puedo: contactos (previa autorización de estos), vídeos, información, etc.", pero 'Equipo de Investigación' finalmente cambió de parecer sobre la idea inicial que habían planteado al youtuber.y hacer un programa especial entero sobre IM ACADEMY", sigue explicando Tamayo en su cuenta personal.Sin embargo,y casi un año más tarde, Tamayo se entera de los movimientos que está haciendo el formato a través de algunos afectados de la secta.. El 23 de marzo del 2022, tras un año de investigación, la Policía detiene a ocho personas. Y poco después. A mí, a diferencia de lo que me dijeron,. Así queque les había contactado", comparte, aclarando queal mensaje que envió, pero "ayer,en destapar este grupo. Ni una cita. Ni un mensaje de agradecimiento. Nada.", denunció en el citado hilo de Twitter, de hechoo: "Equipo de Investigación destapa a IM Academy",que conocían que había sido él quién había desmontado la estafa.Muy enfadado, Tamayo no se mordió la lengua y compartió su opinión sobre la actuación del formato: ". ¿Todo para qué? ¿Para ponerse una mísera medalla? ¿Han hecho alguna vez un reportaje real de investigación? ¿Saben el esfuerzo que implica?", escribía antes de concluir con una importante pregunta.Es una realidad que a muchos les da reparo hacer un hilo como este y exponerles por miedo a perder opciones laborales, en este mundo tan precario. Y con esta impunidad 'Equipo de Investigación' actúa", asegura rotundo, recibiendo todo el apoyo de los internautas.