Rosa López se lleva un gran susto en 'Lo de Évole' debido a un fallo técnico

Rosa López ha sido la última invitada de 'Lo de Évole', el programa de entrevistas que Jordi Évole presenta todos los domingos en 'La Sexta'.



La cantante ha concedido una sincera entrevista en la que ha desvelado el complicado momento profesional que atraviesa actualmente, y confesado las luces y las sombras de sus 20 años de carrera desde que consiguiera formar parte de la primera edición de 'Operación Triunfo' con solo 21 años.



Sin embargo, más allá de todos esos temas, Rosa aún sigue siendo aquella joven alegre y patosa, y ha protagonizado un gran momento durante la entrevista de este domingo debido a un fallo técnico del programa.





Nos enamoramos de ella por cómo era€ y lo primero que hicimos fue querer transformarla. #LoDeRosa pic.twitter.com/znWHtlp1GE — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 20, 2022

EL GRAN SUSTO DE ROSA LÓPEZ

Hasta aquí #LoDeRosa. Gracias por estar a nuestro lado, aunque a veces no sea seguro. Nos vemos la próxima semana. pic.twitter.com/c0lyyc0bYd — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 20, 2022

LOS INICIOS DE SU CARRERA

Una frase resume cómo vivió Rosa toda esa locura: "Me hubiese gustado sentir más empatía. Todos quieren llevarse tajada de mí" #LoDeRosa pic.twitter.com/UjpN8DpzSn — Jordi Évole (@jordievole) March 20, 2022

Cuando comenzó la entrevista,La cantantepara entrar eny no pudo evitar las lágrimas.Mientras el presentador intentaba encontrar un pañuelo para que López pudiera secarse las lágrimas, la artista bromeaba con él para rebajar el emotivo momento, sin embargo,dando lugar a un momento tan tenso como divertido.Jordi Évole reaccionó rápidamente y fue en ayuda de su invitada: "", le preguntaba a Rosa, que se tomó el accidente con muy buen humor y bromeó asegurando que "", mientras el equipo del formato de La Sexta la rodeaba e intentaba volver a colocar el espejo en su sitio.En un intento por sacar del aprieto a sus compañeros, el periodista siguió la broma de la cantante y con humor afirmó que "", aunque: "Yo solo espero que no te hayas quemado, porque las bombillas queman, que te cagas", comentó.Tras unos momentos fuera de plano para solucionar el problema técnico,Al margen de esta divertida anécdota, la de Granada también tocó temas más serios, como lo desastroso que fue. Estaban las puertas de cristal cerradas, las abrí corriendo y me choqué con algo.. Un hostión.. Me puse a llorar", revelaba la invitada.Sin embargo, lo que parecía un momento 'tierra, trágame', terminó siendo un golpe de suerte que consiguió que "me volvieran a abrir las puertas"."Subí las escaleras temblando. No sé si era de la vergüenza, del dolor o de los nervios.", contaba Rosa sobre todos los incidentes que tuvo que superar aquel día en el que todavía no sabía que se convertiría en la ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo'.