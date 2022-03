Zapeando la lía con sus parecidos 'razonables': "Normalmente, se parecen en que respiran"

En 'Zapeando' les gusta jugar y un buen reto siempre es perfecto para ellos. El programa conducido por Dani Mateo ha incorporado una nueva sección en el espacio televisivo que parece que ha venido para quedarse. Hace unos meses ya lo hicieron entre ellos, pero en esta ocasión lo han hecho con anónimos.



EL JUEGO DE LOS PARECIDOS

'ZAPEANDO' TAMBIÉN TIENE PARECIDOS

El juego que revoluciona el plató de Zapeando: ¿a qué famosos se parecen estas personas anónimas? https://t.co/0oCf4uytFk — zapeando (@zapeandola6) March 9, 2022

, una sección del programa argentinoen el que los participantes tienen que adivinar a que persona famosa se parecen los anónimos que van al plató.Sin embargo, parece que el parecido en muchas ocasiones es casi inexistente. "", aseguraba Pedroche entre risas mientras daba paso al vídeo.y han intentado adivinar a qué rostros conocidos se parecían los anónimos que acudían al citado programa.", afirmó el conductor de 'Zapeando', que ha insinuado que no le importaría presentarse para intentar ganar un puesto en el concurso: "Igual voy a ver si adivinan mi evidente parecido con...", decía Dani Mateo, antes de comenzar a adivinar parecidos.Entre los más logrados estaban algunos como, este último no convenció mucho a los colaboradores.Hace unos meses, fue la primera vez que apareció este juego en 'Zapeando'.con algunos de los rostros más conocidos. Sin embargo, Santi Alveró explicó que eran "", en clara referencia a que los parecidos eran, en ocasiones, completamente inexistentes y no van muy desencaminados.El espectador que envió los supuestos parecidos asegura quese parece a, a, mientras que, de 'Stranger Things', y SUnos parecidos que demuestran que el hecho de encontrar similitudes físicas entre dos personas no siempre es fácil.