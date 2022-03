Mamen Mendizábal y las mezclas explosivas en "Encuentros inesperados"

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre con la cantante Mala Rodríguez, el político Oriol Junqueras con el cantante Mario Vaquerizo o el rapero Maikel Delacalle con el exministro José Bono son algunos de los "Encuentros inesperados" que facilitará el nuevo programa de la periodista Mamen Mendizábal, que se estrenará este jueves en LaSexta.





"Parece que en la televisión está todo inventado, pero yo creo que no, que hayy eso es lo que hemos intentado hacer, hablar de los cambios que se están produciendo en la sociedad", ha contado la periodista este martes en una rueda de prensa.Producido por Producciones del Barrio ("Salvados", "Lo de Évole"), "Encuentros inesperados" estará compuesto porque reunirán a cuatro personalidades cada uno de ellos, con varias premisas: "Buscábamos que hubiera, que no te los esperaras hablar de esos temas, que no se conocieran ni los hubieras visto en ningún formato y que fuera un encuentro inesperado para ellos", ha explicado.Así, en el programa podrán verse mezclas tan explosivas como a, ao a"Nuestro reto es abordar temas que en principio podrían ser sesudos y serios, que están tratados. A veces te encuentras en una cena o una sobremesa con gente que no conoces, pero llegas a un nivel de intimidad o de profundidad mucho mayor que con tus amigos de toda la vida con los que a lo mejor te sientes más juzgado", ha añadido Mendizábal.El objetivoy "favorecer otros temas, otras conversaciones, otros diálogos", ha añadido.El programa estará compuesto porprotagonizada por cuatro personalidades y también por los "encuentros fuera de cámara que muestran conversaciones más íntimas entre ellos".El periodista y colaborador, el exfutbolista, la expresidenta, el presentador, la humorista, la escritorao la modeloson otras de las personalidades que pasarán por el programa.