El toque de atención a 'La Resistencia' por sus chistes sobre drogas

'La Resistencia' es uno de los programas más vistos y con más éxito de la televisión.



Una de sus mayores bazas es, que aunque no deja de ser un programa de entrevistas, no se parece a un programa de entrevistas convencional.



Lejos de la seriedad de otros formatos, 'La Resistencia' engancha y triunfa, también entre los más jóvenes, por su ambiente distendido, su característico humor, el uso de su propio lenguaje y porque no tiene miedo a hacer a sus invitados preguntas comprometidas que en más de una ocasión terminan poniéndolos contra las cuerdas.



Sin embargo, parece que una parte de la característica comedia del espacio presentado por David Broncano ha recibido un toque de atención por parte de "los de arriba".





EL MOTIVO DEL TOQUE DE ATENCIÓN A LA RESISTENCIA

Nos han dado un toque por los chistes de drogas ???? pic.twitter.com/0zbetjNtka — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 2, 2022

¿Habéis comprobado que efectivamente este vídeo es la cabecera del programa por mucho que la ponga aquí para anunciar que empieza la emisión del programa? pic.twitter.com/k5eDDxUcmw — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 2, 2022

al comienzo de uno de los programas de esta semanasobre uno de los temas más usuales del programa, los chistes sobre drogas."Escúchame, lo hemos estado hablando antes. Que no podemos hacer..., tío", recordaba el beatboxer a David Broncano antes de explicar a que se refería exactamente.", desvelaba el colaborador y admitía que se debía a un toque de atención de "".Tal y como ha explicado el músico, al parecer, desde donde les habrían enviado un aviso en el que les advierten de que, aunque parece que el programa, siguiendo su gusto por las chanzas, se ha tomado a broma la advertencia de la CNMC y lejos de cortar por lo sano han decidido que la mejor manera de hacer frente al toque de atención recibido es redoblar sus esfuerzos en la parte más cómica del formato.", bromeaba Grison que continuaba hablando del tema con su característico humor: ", mírame cómo estoy", decía el beatboxer, aunque dejaba claro lo que opinaba sobre el aviso."Además,; o sea,", argumentaba Grison.Tras las bromas,, a pesar de ser un espacio de entretenimiento."Es que,", explicaba Grison ante lo que Ricardo Castella no pudo evitar replicar con un "Han tardado en darse cuenta", antes de que Grison tirará de algo de ironía con el tema."Los menores de 18 no está bien que consuman droga; ahora, los mayores...", dejaba caer el colaborador y"no,", aunque no pudo evitar poner un toque de humor "Yo no las pruebo. De lunes a viernes, nada", bromeaba.