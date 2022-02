La bonita sorpresa que ha conseguido emocionar a Ion Aramendi en directo

Hace unas semanas que Ion Aramendi anunciaba en su programa, 'Mejor contigo', que volvería a convertirse en padre y en solo unos meses daría la bienvenida a su tercer hijo.



El presentador ya tiene dos hijos junto a su mujer, María Amores, Ion y Lucas.



Ahora, los espectadores han podido conocer nuevos datos acerca de la futura paternidad del periodista gracias a la intervención de su mujer en 'Mejor contigo' en una fecha muy especial, el cumpleaños de Aramendi.



Los colaboradores del formato presentado por el vasco cantaron el 'cumpleaños feliz' a su compañero y Fede Arias decidía dedicarle su sección: "Para celebrar tu cumple, he recuperado los cuatro momentos más chulos de Ion Aramendi en nuestro programa, 'Mejor contigo'".



UNA EMOTIVA SORPRESA

No es la primera vez que el presentador presume del amor que siente hacia su esposa,, pero en esta ocasión ha sido ella la quey hacer gala de lo enamorada que está., una de las colaboradoras del espacio,pasando por su infancia y adolescencia, que precedía al gran momento del día.Sin previo aviso, María,a través de una videollamady desearle un feliz cumpleaños.El presentadorincluso antes de que Amores empezara a hablar y al oír a su pareja no podía retener las lágrimas.María comenzó su intervención desvelando cómo comenzó su relación con Ion: ". Cuando empezamos a salir, nos reencontramos después de muchos años en un bar y yo le vi con sus melenas, unas barbas, salvaje y dije 'ay, Dios mío'. Según él, lo único que hizo cuando yo me acerqué a él fue ponerme su famosa mirada 'palomitas' y desde entonces", y seguía hablando del gran momento que viven actualmente como pareja: "Parece que hizo efecto porque. Además de embarazada por tercera vez.. Le quiero mucho y", decía mientras el periodista se limpiaba las lágrimas de emoción.Tras las palabras de su mujer, Ay aprovechó para desvelar el sexo y el nombre del bebé que viene en camino: ", amor., contigo y con los enanos", confesaba el vasco.