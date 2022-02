El monumental 'zasca' de 'Secret Story' a Kiko Rivera: Isa Pantoja nueva concursante VIP

'Secret Story' sigue buscando nuevas fórmulas para sorprender a sus seguidores y mantener viva su curiosidad.



Este domingo, Telecinco emitía una nueva entrega del debate del reality, 'Secret Story: La noche de los secretos', con Toñi Moreno como maestra de ceremonias.



La noche estuvo llena de sorpresas y novedades, pero una de ellas destacó por encima del resto. La presentadora anunció que Isa Pantoja había sido la elegida para entrar como invitada VIP en la casa de Guadalix de la Sierra y ocupará así el hueco dejado por su hermano tras el veto por parte del concurso debido a las duras acusaciones que hizo contra Isa en su última exclusiva.





ISA PANTOJA, INVITADA VIP

¡@IsaPantojam entrará esta semana en Secret Story! ?? Qué ganas de que estés ya con nuestros chicos #SecretNoche5 pic.twitter.com/yCLCNypmPx — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 13, 2022

Nagore: "Menudo zasca para el hermano. Un beso, Kiko" #SecretNoche5 pic.twitter.com/cwAeaxRHH7 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 13, 2022

KENNY ABANDONA VOLUNTARIAMENTE

?? ÚLTIMA HORA | Kenny decide abandonar Secret Story #SecretNoche5 pic.twitter.com/njpSRYYnPc — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 14, 2022

NAGORE ROBLES ARREMETE CONTRA ALATZNE

Esta es la reflexión de Nagore sobre Alatzne. ¿Quién de aquí está de acuerdo con ella?

?? Yoooo

?? Qué va, ni un poquito la verdad#SecretNoche5 pic.twitter.com/i18zp8DbAV — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 13, 2022

Nagore: "Alatzne siempre habla de cara al público, lanzando mensajes, no es nada honesta. Ella siempre hace una campaña. Ayer mismo me puso a parir a sus amigos, no se fía de nadie" #SecretNoche5 pic.twitter.com/fzzt2duhGe — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 13, 2022

La hija de Isabel Pantoja, como acaba de hacery además cubriendo el puesto que en un principio iba a ocupar su hermano.El reality de Mediaset solo ha tardado dos semanas en tomar la decisión y elegir aLa hermana de Kiko Rivera se ha conectado telemáticamente con el espacio presentado por Toñi Moreno y scon este nuevo reto: ". Me he visto el programa y estoy deseando ir y compartir con ellos, pasarlo bien y divertirme.. Quiero que tengan su propio movimiento, porque", comentaba Isa Pantoja.Además, su entrada en la casa le traerá muchos recuerdos. Allí se enamoró de su actual pareja, Asraf Beno y asegura que "allí los sentimientos son muy intensos...", decía durante la videollamada.Por su parte,: "No, imagínate darle esta noticia€. Voy a entrar a darlo a todo, es un formato muy divertido que me encanta", confesaba la colaboradora televisiva.Al margen de la gran noticia de la noche, este domingo la entrega de 'Secret Story' ha dado para mucho.y ha querido abandonar voluntariamente su participación en el 'reality': "", explicaba el concursante sobre la determinación que había tomado.Toñi Moreno le ha dado su opinión al respecto: ". Sinceramente, dices que lo has dado todo, pero no te conozco porque no te he visto. Me hubiera encantado conocerte y ver ese participante que yo proyectaba en mi cabeza, y que luego no me he encontrado", le decía al participante dejando claro no le ha gustado su paso por el reality.Nagore Robles ha dado por finalizada su participación como invitada VIP yy lo que piensa de cada uno de ellos.La televisiva se ha mostrado especialmente dura con Brenda y con Alatzne., la más inocente, como ella se muestra o dice, y no lo creo.ni tan inocente", comenzaba Nagore y añadía que "o buscar cariño. No es nada legal, ayer me puso a todos sus amigos a parir".Por otro lado, la vasca ha asegurado que Alatzne "y, el día que ella sepa las cosas que ha dicho Alatzne, se va a sentir muy defraudada", vaticinaba Robles y concluía: ", no es nada honesta. Ella siempre".