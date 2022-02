Carlos Sobera se emociona cantando el himno del Athletic: "Así se defiende la cultura vasca"

'First Dates' es uno de esos programas en los que puede pasar de todo. Entre los comensales que pasan por el restaurante más famoso de la televisión se encuentran personas de todo tipo, desde gente que solo quiere encontrar el amor, hasta personajes de lo más particulares, e incluso quién, como ocurrió hace poco, acude disfrazado en múltiples ocasiones intentando engañar al programa y a la audiencia con identidades falsas.



Sin embargo, hay veces en las que los comensales dejan de ser los protagonistas para cederle el testigo a miembros del equipo, como en el caso del último programa, en el que Carlos Sobera protagonizó un gran momento.





UN DEFENSOR DE "LAS LENGUAS DEL ESTADO"

LA MEJOR DEFENSA DE LA CULTURA VASCA

POLITÓLOGO VS POLÍTICO

Entre los participantes que acudieron al restaurante de 'First Dates,' durante la entrega de este martes, se encontrabaal plató del programa de citaspor el presentador que no pudo evitar preguntarle:, a lo que el participante contestaba, para sorpresa de todos que, en realidad,, aseguraba.contó en su presentación que esy un defensor de las "lenguas minoritarias":, afirmaba.Tras las explicaciones del comensal,, sin embargo, el gallego tuvo que reconocer que, por el momento, está aprendiendo y solo se sabe bien los saludos.Era entonces cuandoa: "Si quieres defender la cultura vasca,", aseguraba ypor parte del, una afirmación que dejó fuera de juego a Sobera que decidía cambiar radicalmente de tema.El conductor de 'First Dates' quiso saber entonces a qué se dedicaba el comensal., una afirmación sobre la que el presentador vasco no pudo evitar hacer una comparación:, a lo que el joven contestó convencido quecon Carlos Sobera, ya que, una diseñadora textil de Pontevedra,debido a que "no coincidimos absolutamente en nada", aseguró el politólogo, algo con lo que la chica estaba completamente de acuerdo.