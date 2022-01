Lidia Torrent, nueva presentadora de 'Secret Story'

La versión de anónimos de 'Secret Story' no ha empezado su andadura con el mejor pie y su emisión se ha visto superada en audiencia por 'Mentiras', la serie que se estrenaba este miércoles Antena 3, lo que ha hecho saltar las alarmas en Mediaset.



Aun así, el formato sigue dando sorpresas a sus seguidores, sobre todo en lo que a su equipo de presentadores se refiere. Al grupo formado hasta el momento por Carlos Sobera, Toñi Moreno y Sandra Barneda, se une ahora un nuevo nombre.





'SECRET STORY' ANUNCIA EL NOMBRE DE LA NUEVA PRESENTADORA

GRAN APUESTA POR LOS 'REALITIES'

Tras el partido de octavos de final de la Copa del Rey, daba comienzo un'.Los espectadores del 'reality' pudieron ver a Carlos Sobera paseando a sus anchas por la casa de Guadalix, que se encontraba vacía debido a que los concursantes estaban en la zona de pruebas. El vascotuvo tiempo para pasear por todas las estancias e incluso para abrir la nevera, antes de anunciar el principal aliciente de la noche,de oso panda.El presentador intentaba darle algo de emoción al momento, y daba una pista al público sobre la identidad de la persona que estaba tras la careta:decía el vasco.Finalmente,y los fans de 'Secret Story' descubrieron que, la camarera de, anunciaba el presentador sobre el cometido de Torrent. Así se descubría, quién está a punto de estrenarse como presentadora de la segunda edición de 'Idol Kids'.Tras seis años en el restaurante de 'First Dates',de Cuatro a Telecinco,, aunque en esta ocasión no compartirán plató.. Este tipo de formatos son su producto estrella y, aunque parece que sus últimos estrenos no han cosechado el mismo éxito que los que se emitían hace unos años, la cadenaSin embargo, el grupo televisivopara los nuevos proyectos como 'Secret Story', y las caras habituales de estos platós comoo la propiahan dado paso a, poe ejemplo,, que se estrenaba por primera vez al frente de un 'reality' presentando el debate de 'La casa de los secretos', o la última incorporación,El próximo domingo,de la primera edición de anónimos.