Santi Millán, sin tapujos, en 'Planeta Calleja': "No todas las opiniones son respetables"

Santi Millán es una de esas personas a las que les gusta vivir el momento. Aventurero y con ganas de vivir y descubrir cosas nuevas, el presentador se ha embarcado en una nueva aventura junto a Jesús Calleja.



Hace siete años participó en 'Desafío Extremo' escalando el Monte Cervino, y ahora vuelve a atreverse con otro plan de lo más intrépido, dejando claro que es así como le gusta viajar: "Hay mucha gente que a la hora de viajar planifica, tiene una agenda súper apretada... A mí me gusta viajar 'let it flow'", reconocía durante su participación en el programa.





ETIOPÍA, UN DESCUBRIMIENTO

.@Santi_Millan: "Todo esto está tan lejos de cómo funcionamos nosotros... Pero no de cuestión tecnológica, sino de cuestión de vínculos emocionales como tribu, como clan. Hay cosas que tienen ellos que deberíamos rescatar"



CÓMO LLEGÓ A SER ACTOR



TIEMPO PARA LA POLÍTICA



EL COVID EN PRIMERA PERSONA

.@Santi_Millan: "Mi padre murió con covid durante los primeros días de la pandemia. Ni mi madre ni mis hermanos lo pudieron ver"



para descubrir las etnias más remotas del país africano., aunque tuvieron bastantes dificultades para llegar, debido a lo inaccesible del terreno y al pinchazo que sufrieron en el coche en el que viajaban.Los Mursi se caracterizan por el plato labial que lucen las mujeres y viven en el impresionante Parque Nacional de Mago. Son semi nómadas y muy hospitalarios con los extranjeros que acuden a visitarlos.Además,, en cuyo lago salado bucea la etnia Borana para extraer sal para sus camellos, un mundo que dejó maravillado a Millán., pero también hubo tiempo para las confidencias y para hablar de sí mismo.y si había contado con el apoyo de su familia.El humorista explicó que siempre había sabido lo que quería ser: "No he tenido nada claro en mi vida, pero participar en un grupo de teatro en la escuela fue algo que me gustó. Y sobre todo, soy un tipo bastante perro; perro, de gandul., así que tiré para allí", contaba y explicaba queque se dedicara a lo que realmente le gustaba y nunca supuso ningún problema:Calleja y Millán hablaron de diversos temas durante su aventura: la familia, los deportes, los hijos y, también, la política., encarcelado tras el referéndum del 1 de octubre, a quién visitó durante su estancia en prisión: "Lo colgué en redes sociales porque la situación en ese momento era mucho más tensa. Con ello quería reflejar lo importante que es dialogar. No hace falta estar de acuerdo.", aclaraba, y resaltaba la impactante experiencia que supone ver a alguien cercano en la cárcel.Tambiénen la actualidad:, y explicó que en su opinión "de ellas fue. Convencer a la gente de que se debe hablar, después de lo que se han dicho unos a otros, cuesta", exponía Millán.relacionados con la libertad de expresión,: ". Ha dicho cosas muy gordas que. Pero es un artista, es un provocador. Y la misión del artista es incomodar al acomodado y dar confort a los que no lo están. Entiendo que la literalidad de, pero", decía el humorista.Antes de dar por concluida su aventura africana,el tema por excelencia de los dos últimos años,: "He sufrido el bicho en primera persona,. Además, fui el único que pude quedarme con él en el hospital, porque era dependiente", desveló sobre sus momentos más duros de la pandemia, y: "En nuestra sociedad,, intentando que no esté presente. Vivimos y. La gente cree que vivir siendo conscientes de la muerte te hace vivir peor la vida, y yo creo que es al contrario:", concluía.