Pablo Motos carga contra Mourinho en 'El Hormiguero': "Es un mentiroso y me la clavó"

Pablo Motos desveló, durante su entrevista a Juanma Castaño, la mala experiencia que vivió con José Mourinho tras hacerle un favor relacionado con su hija.



Durante la entrevista con Juanma Castaño,, a lo que Castaño respondía que sí y empezaba a citar algunos nombres., pero también, y el conductor del programa no ha podido evitar cortar a Castaño diciendo:, y ha desvelado queAnte su reacción, el invitado del programa le ha preguntado si lo que pensaba del entrenador de fútbol se debía a que este no había querido acudir a 'El Hormiguero', tras lo queEl conductor del espacio de Antena 3 ha comenzado a contar su experiencia con ciertos reparos:, decía antes de empezar su relato, pero finalmente se ha atrevido a desvelar su mala experiencia con el ex entrenador del Real Madrid.. El programa se encontró con más de, sin embargo, había alguien que quería conseguir una entrada a toda costa, José Mourinho., pero que no hay sitio", empezaba explicando el de Requena, que siguió contando la historia:. Y me dice que un padre hace cualquier cosa por su hija. Y, aunque me pregunta si no prefiero un jugador y le respondo que no, que le quiero a él".En ese momento, a lo que el presentador dio a entender que sí y el periodista no pudo evitar contestarle en tono de humor:, le decía.Tras quedar claro que Motos no es la única persona que había sido engañada por el portugués, el de Requena terminó de contar la razón por la que opina que Mourinho es un mentiroso: ", cuando no contestaba las llamadas y yo tenía un número de móvil que dejó de funcionar, dije que no lo hiciéramos porque nos iba a dejar tirados ese día.", concluyó el conductor televisivo, que dejó claro que "no suelo trabajar con trileros", algo a lo que Juanma Castaño ha asegurado estar más acostumbrado y ya las ve venir.