Roberto Álamo en 'El Hormiguero': "Llegué a poner mi Goya en Wallapop"

'El Hormiguero' volvía a la parrilla televisiva y estrenaba su nueva temporada este lunes. Si el programa presentado por Pablo Motos acabó el 2021 totalmente sumergido en el mundo de la música, con varios cantantes como invitados, en 2022 ha cambiado de registro y ha decidido inaugurar el año centrado en el mundo de la interpretación con dos de los actores más queridos por el público como invitados.



Inma Cuesta y Roberto Álamo acudían al plató de 'El Hormiguero' para presentar su nueva película, 'El Páramo', que ya está disponible en Netflix desde el 6 de enero.





¡Volvemos! Esta noche arrancamos 2022 con la visita de los actores @InmaCuestaWeb y @alamoberto. Son los protagonistas de #ElPáramo, una cinta para los amantes del género de terror, disponible ya en @NetflixES. #CuestaÁlamoEH pic.twitter.com/DrxLajCGtW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 10, 2022

'EL PÁRAMO'

¿Te gustan las películas de terror? #CuestaÁlamoEH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 10, 2022

Roberto Álamo e @InmaCuestaWeb nos presentan 'El Páramo', la nueva película de terror que protagonizan ¡ya está disponible en @NetflixES! #CuestaÁlamoEH pic.twitter.com/IH8rp19yvq — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 10, 2022

SUS MAYORES MIEDOS

¡Lo prometido es deuda! @InmaCuestaWeb canta "Volver" con Pablo Motos a la guitarra #CuestaÁlamoEH pic.twitter.com/tLFzSJjO71 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 10, 2022

LO MÁS DURO DE SER ACTOR

'El Páramo' es una película dirigida por David Casademunt que cuenta la historia de una familia que vive aislada y verá cómo los lazos que los unen serán puestos a prueba por la presencia de una aterradora criatura.: "' 'El Páramo' para mí es un cuento de terror. Es una familia que vive aislada en una casa en mitad de un páramo. Y en un momento determinado Roberto abandona el hogar y nos quedamos solos en ese lugar mi hijo y yo. Y ahí empiezan a suceder apariciones que no sé hasta que punto es fruto de mi imaginación o realmente están ocurriendo", explicaba la actriz durante su intervención en el programa y confesaba que, aunque es su primer proyecto en el cine de terror,, afirmaba Cuesta.Por su parte,, aseguró el actor.Antes de coincidir en 'El Páramo',, por lo que Pablo Motos quiso saber si se crea una amistad entre actores tras compartir proyectos."Yo creo que somos una gran familia mientras curramos, pero luego ya cada uno tira para su casa", explicaba Roberto Álamo, que dejaba claro lo bien que se lleva con su compañera:, añadía.Siguiendo con la temática propia del género de la película que presentaban, l: "Debe ser que en mi más tierna infancia me imagino que de repente explotaría algún globo cerca de mí o algo así y debo tener algún recuerdo", relataba,: "A mí me traumatizó mucho Freddy Krueger. Recuerdo que no me podía dormir y la oscuridad a día de hoy todavía me perturba, tengo que dormir con un poco de luz", admitía.No es la primera vez que alguno de los actores más exitosos del panorama habla sobre el lado de su profesión que nunca se ve, la parte más dura.Pablo Motos ha querido preguntar a sus invitados acerca de esto y ha recordado que Roberto Álamo ha dicho en más de una ocasión que lo primero que hace cuando le ofrecen un papel es mirar cuánto tiene en el banco.El actor ha reconocido que es cierto y ha explicado por qué lo hace: "Esto no es Hollywood. En Hollywood seguramente haces una serie y vives toda la vida de puta madre. Aquí no es lo mismo, así que", confesaba., sin embargo, han destacado que ellosEl protagonista de 'Que Dios nos perdone' ha hecho en ese momento una confesión que ha sorprendido a todos:. No lo vendía por una cantidad excesiva, pero después me enteré de que no se podía vender, así que no lo vendí", decía el actor que desvelaba que durante esos nueve meses se planteó cambiar de profesión:, destacó, aunque finalmente le llegaron nuevos proyectos y pudo seguir dedicándose a su vocación.