Cristina Pedroche se venga de Patricia Conde diez años después en 'Nadie al volante'

'Nadie al volante', el programa presentado por Patricia Conde en Movistar+ en colaboración con Globomedia, ha despedido el año con Cristina Pedroche como invitada.



La de Vallecas y la presentadora del espacio televisivo coincidieron hace años en el programa 'Sé lo que hicisteis', un programa de sobremesa en el que la colaboradora se dio a conocer. Ahora, casi diez años más tarde, Pedroche ha aprovechado la ocasión y se ha cobrado la revancha por una novatada que Conde le gastó durante su primer día en el formato de La Sexta.



LA 'VENGANZA' DE PEDROCHE

Siendo el último programa del año y con las campanadas encima, no podíamos contar con otra invitada ??



Esta noche a las 22.30h, @CristiPedroche en #NadieAlVolante. pic.twitter.com/R8bfc9ZfAW — #0 de Movistar+ (@cero) December 27, 2021

LO QUE PASÓ EN 'SÉ LO QUE HICISTEIS'

Ya está aquí @CristiPedroche para preparar a Patricia Conde con sus primeras campanadas ?? Pero ojo, que la Pedroche no olvida #NadieAlVolante pic.twitter.com/j0szradHD0 — #0 de Movistar+ (@cero) December 27, 2021

NO SERÁ EL ÚNICO REENCUENTRO DE AMBAS

, una representación en la que la colaboradora aprovechó para saldar sus deudas pendientes con la de Valladolid.y estaba muy nerviosa por lo que deciden buscar a la persona más idónea para darle unas clases rápidas y ejercer de 'coach' de la presentadora.cada año, y se pone manos a la obra como estilista para elegir el mejor look para el 31 de diciembre.Todo parecía ir bien, peroAmbas mantienen una buena relación, sin embargo,y no ha querido perder la oportunidad de recordarle a Conde cómo fue su primer día juntas en el plató de 'Sé lo que hicisteis' y devolverle una pequeña broma.Pedroche convence a la colaboradora de que será todo un éxito si las dos aparecen en sus respectivas cadenas vestidas solo con una bata, pero finalmente únicamente la vallisoletana aparecerá de esa guisa, ya que Cristina se pone a traición un vestido de pedrería y transparencias.En un sketch,:"Te la debía, Patri. ¿Te acuerdas cuando empecé en Sé lo que hicisteis que yo estaba super nerviosa y tú me ayudaste un montón?", a lo que la que fuera su compañera de programa contestaba: "Claro que me acuerdo, te dije: "Lo vas a hacer genial y te vas a convertir en una estrella. Y no me equivoqué" confirmaba la presentadora de 'Nadie al volante'.La de Vallecas reconoce que fue exactamente así y: "Después tiró aceite en el plató para que me resbalara al salir. Que casi me mato. Pero no pasa nada, no pasa nada€ eso sí, la Pedroche no olvida" afirmaba.que las dos protagonizarondóndeincluidos Miki Nadal y Pilar Rubio.será el que fuera presentador del espacio junto a Conde,