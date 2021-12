Arturo Valls y Omar Banana no acuden al plató de 'El Hormiguero' por su positivo en Covid-19

'El Hormiguero' ha sufrido este martes las primeras consecuencias del aumento de casos por Covid. Pablo Motos tuvo que realizar la entrevista que tenía preparada para recibir a Arturo Valls y Omar Banana en el plató, a través de una videollamada, debido al positivo de los dos invitados por coronavirus.



Los actores asistián por videoconferencia al programa para presentar su nueva serie 'Sin novedad', disponible en HBOMax.



Este lunes el presentador del espacio televisivo ya anunciaba que dos de los famosos que estaban invitados esta semana no podrían acudir personalmente porque habían dado positivo aunque no daba sus nombres, finalmente este martes hemos descubierto quienes eran.



SIN SÍNTOMAS Y POR VIDEOLLAMADA



CÓMO HA SIDO TRABAJAR JUNTOS

'SIN NOVEDAD', SU NUEVA SERIE

LA CANCELACIÓN DE 'AHORA CAIGO'

Ambos actores se encuentran bien por lo que han podido conectar con 'El Hormiguero' por videollamada y han contado cómo se están tras sus respectivos contagios.y le ha puesto un poco de humor a su encierro: "Yo estoy sin síntomas, pero encerrado en la habitación de mi hijo, estoy repasando materias, con los mapas", además el valenciano también reveló que no sabía de qué cepa se había contagiado:"".Por su parte,, aunque supone que sea así:"Yo tampoco lo sé, ha sido rapidísimo, así que creo que es la ómicron" decía el actor, mientras Valls bromeaba: "Es como estar en el Tour de Francia del 96, rodeado de positivos".aunque de manera telemática,, y han hablado de cómo fue trabajar juntos., sin embargo, ppor lo que el valenciano no perdió la oportunidad de hablar sobre él para los espectadores que aún no lo conocieran:"Omar es un actorazo que he descubierto hace poquito, tiene una frescura que es un poco roba planos, hipnotiza y me ha encantado verlo trabajar" piropeaba al joven.. El actor se presentó a un casting para la serie 'Paquita Salas' y consiguió un papel como chófer de una limusina, algo que más tarde le sirvió para que Javier Ambrossi y Javier Calvo volvieran a contar con él en su última ficción, 'Veneno'.: "Tiene su momento de estrellita€, no, no, es muy guay" contaba el intérprete y seguía explicando como fue el rodaje:"Tenía mucho miedo al principio porque el primer día actuaba con él, no pudimos rodar por tema Covid, unos días después lo hicimos y yo le llevo viendo toda la vida desde Camera Café, así que era una responsabilidad grande" afirmaba.Arturo Valls y Omar Banana también han charlado con Pablo Motos acerca del motivo principal de la entrevista, el estreno de su nueva serie 'Sin Novedad'.que, sin embargo, no es una serie de acción al uso.: " 'Sin novedad' es lo que no ves en una serie de acción de policías, la espera, las conversaciones de esos policías antes de entrar en la acción. Hay costumbrismo, esas cosas cotidianas, no pasa nada hasta que pasa y de ahí surge la comedia".y en ella los invitados del programaprograma que presentaba en Antena 3,, que abandonó para centrarse en nuevos proyectos.hadicho el valenciano en relación con este tema., quiso recordar que no todo fue fácil en los inicios de 'Ahora Caigo' y: "Recuerdo un día que un concursante que debía caer, me estaba mirando al frente, yo le hablaba y cayó un oponente para el que no estaba previsto que se abriera la trampilla" decía Valls, explicando que al principio no controlaban muy bien las trampillas aunque con el tiempo consiguieron que todo fuera como la seda.