'La isla de las tentaciones': pasión desenfrenada,infidelidad y plantón

Gal·la y Nico han sido los protagonistas de la última entrega de 'La isla de las tentaciones'. Ella había pedido una hoguera de confrontación con su chico para intentar aclarar algunas cosas y evitar que él cayera en la tentación.

Hasta ahí todo normal, lo que no podía imaginar la concursante era el giro de los acontecimientos que estaba a punto de producirse.



Gal·la confiaba plenamente en Nico, pero las imágenes no dejan lugar a dudas, y tras ver un vídeo en el que él aparece en compañía de una de las solteras, Miriam, en una actitud más que cariñosa, decidió pedir una hoguera de confrontación.



Sandra Barneda, presentadora del programa, trasladó a Nico la decisión de su novia y su reacción fue del todo inesperada. El concursante se mostró muy inseguro y terminó tomando una decisión que ya ha hecho historia en el reality: no presentarse al encuentro con la que aún es su pareja.





?? ¡Lo nunca visto! Nico deja plantada a Gal·la en la Hoguera de confrontación #LaIslaDeLasTentaciones5 https://t.co/Gp8t0fsJRA — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 8, 2021

Gal·la cambia de actitud tras el plantón de Nico: besa a Miguel y pasa la noche con él #LaIslaDeLasTentaciones5 https://t.co/9f4LdkClBb — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 9, 2021

?? Zoe estalla contra sus compañeras ??#LaIslaDeLasTentaciones5 https://t.co/qqiYYjQxq1 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 8, 2021

Gal·la no pudo evitar sentirse dolida y decepcionada cuando su novio no acudió a la hoguera que ella había solicitado. De hecho, ya había dejado claro que a ella le dolería más que "no viniera aquí a que me dijera que todo lo que está haciendo lo está sintiendo de verdad".La presentadora no tuvo más remedio que confirmarle lo que ella ya sospechaba:La de Castellón dejaba salir entonces su enfado y su rabia y afirmaba que ". Es un cobarde que no lo sabe ni él mismo. Estoy flipando".El plantón del exfutbolista la llevó a tomar una drástica decisión: "Ahora que sé que no viene mejor para mí, para mí la experiencia va a empezar ahora y va a tener miedo de perderme, voy a llevar mi relación al límite. Me lo voy a pasar bien".A pesar de todo,y afirmó que no dejarían de serlo hasta que no hablasen.Durante las primeras semanas de concurso Gal·la se mostró muy preocupada por su relación de pareja, pero en los últimos días empezó a abrirse con uno de los solteros, Miguel, y tras el rechazo de Nico a la hoguera de confrontación la de Castellón decidió dejarse llevar con él.Empezaron la noche riendo y bailando, sin embargo, la cosa fue subiendo de temperatura y terminaron en la piscina entre tonteos y besos en el cuello. Más tarde, en el sofá, ya no pudieron controlarse, terminaron besándose apasionadamente y durmiendo juntos en una noche en la que hubo más que besos: "", afirmó Gal·la.Mientras tanto en la villa de los chicos no se quedaban atrás, Nico hacía lo propio con Miriam besándose en el jacuzzi y terminando en la misma cama.también tuvo su parte de protagonismo en el programa de este miércoles y es quey no dudaron en dar su opinión. Tania cree que Zoe "no confía del todo y que tiene miedo de que Josué haga algo de lo que se pueda arrepentir", Sandra le daba la razón a su compañera y afirmaba que "si confías en alguien tienes que dejar que sea él mismo por lo cual, no me parece un buen gesto por su parte, pero lo respeto", y Rosario también daba su punto de vista: "No vio imágenes y las pocas que vio, se puso nerviosa y celosa".de las acusaciones y dejaba claro que ", se me está tachando a mí de que estoy loca, y lo siento, yo no opino así. Opino lo que estoy diciendo, le echo de menos y punto, quiero verle", aunque terminó pidiendo disculpas a sus compañeras por ser tan impulsiva.