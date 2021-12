Belén Rueda puso en valor la figura de los actores en 'El Hormiguero': "Solo el 8% puede vivir de su trabajo"

Belén Rueda y José Coronado acudieron este miércoles al programa de Pablo Motos para hablar de 'La familia perfecta', la nueva comedia familiar dirigida por Arantxa Echevarría en la que ambos participan.



"Cuando sales del cine de ver esta película sales con una sonrisa en la cara y una reflexión en la cabeza, te preguntas si estamos a gusto con nuestra vida. Lanza un mensaje de atreverte y realizar tu sueño" explicó el actor.



En el largometraje, que llegará a las salas de cine este viernes 3 de diciembre, Belén Rueda interpreta a la mujer de un matrimonio de clase alta que cree tenerlo todo bajo control hasta que su 'perfecto' hijo se enamora de una chica totalmente opuesta a él.



Por su parte, José Coronado se mete en la piel del padre de la joven, un hombre de barrio perteneciente a una clase social mucho más baja que la de sus futuros consuegros.

Como en todas las comedias de este tipo, los roces entre ambas familias no tardan en surgir consiguiendo un resultado divertido y simpático para deleite del público.





Belén Rueda y @_josecoronado_ nos explican de qué va "La familia perfecta" #RuedaCoronadoEH pic.twitter.com/1cvhvDnI9s — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 1, 2021

Los dos actores han tenido carreras exitosas, pero hacía años que no coincidían en el set de rodaje. Ambos han recordado junto ael último proyecto en el que trabajaron juntos, la serie de televisiónque finalizó en 2002 y supuso muchos avances nuevos en el mundo de las series por aquel entonces.Aunque los dos se dedican a la interpretación, esto no es lo único que tienen en común Belén Rueda y José Coronado. Los hijos de ambos,, han seguido los pasos de sus progenitores y ya hemos podido verlos en varios proyectos televisivos.Sobre este tema les ha preguntado el presentador deha dicho sobre su hijo que "por un lado, estoy feliz por él, pero quiero que entienda lo difícil que es vivir de esta profesión".ha querido ir un paso más allá y al ser cuestionada por cómo se tomó la decisión de su hija afirmó que "Ellos están viendo día a día lo que vivimos y tienen que hacer su propio camino. Yo le dije que si no le gustaba más alguna otra cosa", pero también quiso hacer un alegato sobre la profesión y recordó que "hace poco leí que s".Ya en un plano más distendido,quiso preguntarle al actor si era cierto que ni siquiera sabía abrir un microondas, algo que no tuvo problema en reconocer: "es verdad que no sé cómo se abre un microondas ni una lavadora, soy un imbécil por no saberlo, pero es que estoy dedicado a otras cosas. Prometo que aprenderé".El momento más divertido de la noche llegaba cuandorelató cómo fue grabar un beso con un perro: "Ese perro era muy bueno, pero a la décima repetición no quería pasarme la lengua por la cara. Sin que la directora lo viera, le dije a la cuidadora que me diera un poco de salchicha, me la puse en la boca y el perro me lamió". La actriz también reconoció que posteriormente la informaron de que la secuencia no sería incluida en la película porque había quedado un tanto agresiva.