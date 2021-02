Cintora se ríe del cambio de sede del PP: "Vamos, un maqueo"

"Hay noticias que no pueden evitarse con un cambio de sede". Así se refería Jesús Cintora en su programa 'Las cosas claras' al anuncio de Pablo Casado de que el Partido Popular abandonará la sede nacional del partido de la calle Génova en Madrid.



El líder del la formación azul lo hizo público tras la debacle en las elecciones catalanas: "No podemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales".



Los pésimos resultados del 14F y el juicio de los pagos en B de las obras de la sede han sido precisamente las dos cuestiones que se han abordado en el programa 'Las cosas claras' de Jesús Cintora.



Mientras el periodista Juan Fernández-Miranda consideraba que "este cambio llega tarde", su compañera Gloria Marcos, se refería a la noticia como "un lavado imagen que no sirve absolutamente para nada" y, además, entre risas ponía un ejemplo haciendo alusión al cambio de sede: "Es como si yo fuera a una esteticista y le dijese que me cambiase el 'look'. Pues me diría: 'Con esa materia prima...'".





El presentador de TVE tiraba de humor para contestar a su compañera: "Por supuesto que sí, Gloria. No te compares con una sede, estás espléndida, carajo"Así, el periodista ha conectado con un colaborador habitual, que acababa de superar el coronavirus . "Ernesto, estás casi como se va a quedar la sede del PP. Vamos,..", ha dicho entre risas Cintora.