El independentismo catalán supera el 50%

Hoy son más

La derecha que se devora a sí misma

¿El facha se emborracha?

Poco se habla de que anoche, el Portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, arengaba a unas multitudes apiñadas sin distancia de seguridad, borracho como una cuba, y se lo tuvieron que llevar dándole una colleja. No se puede ser más zoquete e irresponsable. pic.twitter.com/8SWKtXh2eE — Emilio Martínez?????????????? (@em_martinez7) February 13, 2021

Que la tierra te sea leve, mi General. Hoy, más que nunca, Intxaurrondo en nuestro corazón. Descansa en Paz. pic.twitter.com/n81UIUB50B — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 13, 2021

Quien celebra no descalabrarse

Auguraron nuestra debacle pero nos consolidamos. Somos una fuerza modesta, pero ineludibles para un gobierno de izquierdas en Catalunya y para que haya Gobierno y bloque parlamentario en España frente a una derecha cada día más ultra. Felicidades @jessicaalbiach @EnComu_Podem pic.twitter.com/gV1uNWlvfn — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) February 14, 2021

Votar es importante para la ciudadanía

Esta imagen indigna y apena a la vez. Resume qué es lo importante para una gran mayoría de políticos y traduce el modo en el que han decidido abordar el virus y sus consecuencias. Que no se nos olvide esto tampoco. pic.twitter.com/VXQezzJFc3 — Alberto García-Salido (@Nopanaden) February 14, 2021

Losobtuvieron elen las elecciones del pasado domingo. Y lo hicieron en el peor de los escenarios: el independentismo se ha erosionado a sí mismo con presidents que se han ocultado durante la campaña, con, con mesianismos que, aunque no dejen de sorprenderme, funcionan de cojones, y con visitas que van a Catalunya a ver si blanquean lo suyo con el dolor de otros. Con todo esto y, por supuesto, toda la caverna mediática que sigue ahí, vestida o no de progre, el independentismo supera el 50%. Enhorabuena.En el extremo opuesto al independentismo catalán se sitúan lespañolas, cada vez más fundidas entre sí. El, cimentado sobre los batacazos de PP y Ciudadanos, tiene que servirnos de alerta: siguen ahí, con menos vergüenza de mostrar lo que son, elección tras elección. El PP los cuidó, Ciudadanos los inflamó y Vox les ayudó a sacudirse y quitarse la careta:y más mano dura, y sus hijos y sus nietos, que se han convencido de que son las víctimas aunque toda la vida han sido los privilegiados. Y los de la izquierda, por cierto, los agitan.El dees un(enterrando a PP y Ciudadanos) que de volumen (sus once diputados no sirven para mucho y aunque sean cuarta fuerza la tercera les triplica), pero que es innegablemente bueno para la extrema derecha. Y eso que actuó como tal a solo unas horas de votar:tras su muerte ("Mi General. Hoy, más que nunca, Intxaurrondo en nuestro corazón") y Jorge Buxadé "arengaba a unas multitudes apiñadas sin distancia de seguridad, borracho como una cuba, y se lo tuvieron que llevar dándole una colleja" (Emilio Martínez, en Twitter).Hay muchasdentro de unas elecciones: algunos pugnan por ganar, son los que se llevan los focos, otros, por estar en el Parlamento,, hay quien lucha por conservar un puesto de trabajo y también están los que hacen un trabajo ingente, simplemente, por mantenerse. Es normal que Pablo Iglesias celebre quese haya quedado cony no cabe autocrítica ante la campaña, pero sí ante el objetivo: su partido se desinfla y no protagonizar una debacle es un objetivo extraño para quien nació para asaltar los cielos y dar lecciones.Cuando el pasado julio votamos en la CAV ya oímos discursos como este de Alberto García-Salido: "Esta imagen indigna y apena a la vez. Resume qué es lo importante para una gran mayoría de políticos y traduce el modo en el que han decidido. Que no se nos olvide". El tuit ha tenido casi 2.000 retuits y esa sensación de haber triunfado tiene que ser la leche. Pero más lo es no olvidar lo básico:, no para los políticos (que también son ciudadanos). Esta idea suena aburrida y no da retuits, pero es en la que descansa nuestro sistema.