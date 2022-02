Resucita tu ordenador viejo

Las ampliaciones de las garantías tienen como objetivo hacer que los dispositivos puedan ser reparados o reacondicionados para que no caigamos en la tentación de tirar o guardar en un baúl aparatos que aún podemos seguir utilizando

HACER un mundo más sostenible no es solo reciclar. Un principio básico puede ser el de reutilizar y hacer que la vida útil de las cosas se pueda alargar. Ropa, coches, muebles y por qué no la tecnología, pueden tener una segunda o quien sabe si una tercera o cuarta vida. Las ampliaciones de las garantías tienen como objetivo hacer que los dispositivos puedan ser reparados o reacondicionados para que no caigamos en la tentación de tirar o guardar en un baúl, esos aparatos que todavía podemos seguir utilizando. La moda o la marca, son meras señales de una falsa identidad que nos quieren diferenciar del grupo pero que no piensan en ningún momento en la sostenibilidad del planeta. Si tienes viejos ordenadores en tu casa y los quieres sacar partido o si deseas estirar y estirar la vida de uso de algunos de ellos, te voy a explicar unos trucos que igual te pueden hacer reconsiderar como haces uso de la tecnología.

Cuando apareció Windows 10 en el mercado supuso una auténtica revolución a la hora de hacer que los equipos más antiguos pudieran volver a funcionar casi como nuevos si estos permitían añadir más memoria y cambiar su disco duro por uno de clase SSD. Por desgracia Windows 11 no permite hacer esto y son muchos los equipos que vamos a tener que retirar por no poder soportar la nueva versión. Lo mismo pasa con los ordenadores Mac de Apple que dejan de rendir con las nuevas actualizaciones. Pero ahora gracias a Google vamos a poder instalar en esos equipos antiguos el sistema operativo Chrome OS Flex. Tu ordenador trabajará en la nube, con los programas y las aplicaciones de la tienda de Android, con programas y funcionamiento muy parecido al de los teléfonos móviles. Lo primero que tienes que hacer es pensar para que usas un ordenador y cuales son las aplicaciones reales que estás usando cada día. No vas a tener ningún problema si este nuevo equipo lo usas para el colegio, la oficina, si el paquete de Office está siempre activo o si navegar por internet es tu principal cometido. Está claro que si tu trabajo es el diseño gráfico o la arquitectura o un programa de cálculos de ingeniería, lo que necesitas es un ordenador moderno, muy potente y por desgracia seguramente muy caro. Pero es posible que en muchas oficinas si trabajas con aplicaciones de contabilidad o de gestión en la nube, puedas hacer que con este nuevo sistema operativo y algo más de memoria los equipos funcionen ahora mucho más ágiles.

Hay otros trucos y usos que les puedes dar a los equipos si ves que no es posible instalar el sistema operativo de Google. Gracias a PLEX, una herramienta gratuita que permite convertir un PC en un servidor multimedia. A partir de ahora guardarás allí todas tus fotos, vídeos, películas o música y podrás acceder a ver o escuchar esos contenidos desde cualquiera de tus dispositivos. En lugar de guardar las canciones en tu móvil, las tendrás todas allí y podrás acceder en cualquier momento por lo que liberarás un monto de espacio, y lo mismo para las fotos ya que te servirá también como copia de seguridad. Otro truco es el de instalar en tu casa cámaras de seguridad IP. Mediante el software que viene con ellas podrás hacer una grabación continua de todo lo que sucede en tu casa o jardín haciendo que el PC antiguo se encargue de gestionar la grabación de todo lo que sucede. La ultima opción que se me ocurre es la de conectar ese equipo que ya no usas a internet con un software como TrueNAS CORE y poder ver documentos o fotos almacenadas allí, desde cualquier lugar pero de forma segura, con tu propia nube.

