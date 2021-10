La teletienda de nuestros tiempos: 'livestreaming'

LOs que más experiencia vital acumuláis, recordaréis la irrupción de la Teletienda. Ocupó (y ocupa aún), un hueco entre programas de televisión y anuncios publicitarios. Es verdad que muchos lo proyectamos solo en las noches, pero también se emitió (y emite) en otros horarios. El formato es sencillo: ofrecer un producto difícilmente obtenible en otros canales de venta, y especialmente, importados de otros países. Una persona se expone ante la cámara explicando las virtudes de dicho producto. El programa estrella fue La Tienda en casa, que llegó a registrar fuertes picos de audiencia para comprar productos. Adquirir el producto era tan fácil como llamar por teléfono. Una revolución de los métodos de comercialización que, como digo, trajo importantes innovaciones.

Pero el mundo avanzó. Las comunicaciones sufrieron un cambio radical con la llegada de Internet. Novedad, exclusividad e internacionalización son atributos que hoy en día es difícil no asociar al mundo de Internet. Por ello, la Teletienda, que sigue teniendo su nicho de audiencia para algunas edades, tiene pinta que no perdurará otros cincuenta años.

Lo que sí a buen seguro permanecerá es el formato. Tener la ocasión de ver en directo productos que nos explican sus ventajas y con los que podemos interactuar, es algo muy humano y natural. Y al final, tecnología mediante, seguimos siendo muy humanos para la gran mayoría de las cosas. Y ahí, quizás pronto se acostumbren a escuchar mucho el término livestreaming. Veamos en qué consiste.

El livestream shopping (compras o comercio en directo) marca un nuevo camino de relación entre marcas y clientes o consumidores. Solo en China, se estima que tiene un valor ya de 70.000 millones de dólares. La palabra haul (mostrar los productos que has comprado) en Google arroja 1.740.000.000 de resultados; unboxing (desembalaje), 120.000.000. Cifras que no hacen sino demostrar el interés del público por ver en vídeo reseñas que les ayuden en su decisión de compra o les descubran productos nuevos. El livestreaming permite ver esas acciones en directo, interactuar con el fabricante preguntando por ello o pedir un look o forma concreta. Los humanos queremos información de producto antes de comprar, como saben. Internet trajo transparencia y detalle.

Li Jiaqui es conocido en China por ser el "Rey del pintalabios". El maquillaje para hombres es algo bastante habitual (más en los últimos años) en China. Hace unos días, estuvo en directo emitiendo durante siete horas probándose un total de 380 pintalabios. No existen todavía cifras del impacto que generó. Aunque solo a tenor del tiempo que permaneció, estaremos hablando de millones de dólares. Pero sí hay cifras de anteriores récords que ostenta: vendió 15.000 unidades de pintalabios en 5 minutos durante una de sus emisiones. Durante el Single's Day (el gran evento de consumo en China), registró unas cifras récord de 145 millones de dólares. Lo hizo en Taobao Live, una de las plataformas de ventas en directo que triunfa en Oriente. Esta plataforma ha dicho en anteriores ocasiones que tiene ratios de conversión cerca nos al 30%. Es decir, que tres de cada diez personas que está viendo un directo acaba comprando. Me gustaría saber qué ratio de conversión tiene un centro comercial tradicional o una página web. Os adelanto que serán muy inferiores.

Según los datos de Twitch, los espectadores de dicha plataforma pasan de media unos 95 minutos al día conectados. Imaginaros la cantidad de atención que se puede captar ahí para vender. Y he hablado de Twitch, porque claro, no todas las plataformas sirven para esto. Como siempre, debemos tener nuestra comunidad social alrededor para ser capaces de sacarle rentabilidad.

Estos datos nos deben hacer pensar en el nacimiento de una nueva profesión: narrador/a de las bondades de un producto con capacidad de diálogo fluido con una audiencia. Y, también nos debe hacer pensar si nuestra sociedad replicará estos comportamientos de compra y consumo. ¿Somos tan propensos a este estilo como lo son las sociedades asiáticas?