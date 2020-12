Twitter cerrará Periscope en marzo de 2021

La red social Twitter anunció este martes que cerrará la aplicación para emitir vídeo en directo Periscope en marzo de 2021, al considerar que se ha vuelto "insostenible" a causa de la caída en el número de usuarios en los últimos años.



"La verdad es que la aplicación de Periscope se encuentra en un estado de mantenimiento insostenible, y lo ha estado por bastante tiempo. En los últimos años, hemos visto una caída de usuarios y sabemos que el costo de mantenerla aumentará a medida que pase el tiempo", apuntaron en un comunicado desde Twitter, que adquirió esa aplicación en 2015.





Some personal news: the Periscope app will be going away next year. We're here to say goodbye. ??



We appreciate all the support, learnings, and broadcasts from our vibrant creator community. More on our difficult decision to discontinue the app: https://t.co/jZWjDlsRHk (1/2) pic.twitter.com/Kfgvocq31O