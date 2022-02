Agonía y éxtasis en catorce capítulos: Ezkurdia-Tolosa se meten en el play-off del Parejas

Urrutikoetxea-Aranguren20

Ezkurdia-Tolosa22

Duración: 93 minutos de juego.

Saques: 2 de Urrutikoetxea (tantos 6 y 9).

Faltas de saque: Ninguna.

Pelotazos: 764 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 12 de Urrutikoetxea, 9 de Ezkurdia y 4 de Tolosa.

Errores: 5 de Urrutikoetxea, 3 de Aranguren, 5 de Ezkurdia y 1 de Tolosa.

Marcador: 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 9-3, 9-4, 11-4, 11-6, 12-6, 12-8, 13-8, 13-11, 15-11, 15-15, 16-16, 16-19, 18-19, 18-20, 19-20, 20-20 y 20-22.

Apuestas: Se cantaron posturas de salida de 100 a 70 a favor de Ezkurdia-Tolosa.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Mimetiz de Zalla. 330 espectadores. En el primer partido, Víctor-Gaskue vencieron a Larrazabal-Salaverri II (22-15).

Doce semanas en el farolillo rojo. Doce semanas sufriendo a contrapelo. Doce semanas creyendo en uno mismo y contemplando que el tiempo se esfuma como en una clepsidra. En esos momentos, hace más falta el diván que el frontón. Hace frío. Hay que hablar, descubrir los puntos positivos, mirarse en el espejo. Preguntar: ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Puedo reponerme?

Doce semanas de agonía y de ver que el Campeonato de Parejas es arena entre los dedos. Doce semanas de infierno para Joseba Ezkurdia y Xabier Tolosa, viviendo una catarsis personal, de sentir que todo está en contra, que cuesta mucho darle la vuelta a la situación. Las dinámicas son letales. Sí que es cierto que un torneo tan largo aporta cierta estabilidad y una red de seguridad, pero el calendario acaba siendo una cizalla. La tortura se acaba imponiendo.

En doce semanas de catorce, los de Aspe fueron colistas del Parejas, desahuciados por algunos. No por ellos: siempre creyentes, siempre trabajadores. En los instantes en los que no se cruzaba el gancho, en los que costaba darle la vuelta al físico, en las segundas partes que se atragantaban, siempre quedaba el compromiso.

Había que tener fe y... ¡Bingo! Ayer en el Mimetiz de Zalla personificaron en 93 minutos de desfibrilador su propio Parejas. Comienzo: dudas; nudo: estabilidad; desenlace: gloria, el play-off, demostrarse que todo valía la pena. En definitiva: agonía y éxtasis en catorce capítulos. La serie de Ezkurdia y Tolosa. Final made in Hollywood. Sonrisa tierna antes de los créditos, la del estibador, la del currela, la del redivivo, la del outsider, la que cautivó al gran John Ford.

Mikel Urrutikoetxea y Aitor Aranguren no consiguieron concretar el dominio inicial –estuvieron 12-6–, cedieron terreno y terminaron trasquilados. No es que los de Baiko hicieran un mal partido, desde luego que no; la cuestión fue que Tolosa estuvo sensacional y terminó con una hoja de servicios de sobresaliente: cuatro tantos por solo un error. El zaguero de Anoeta hizo un partido tremendo: trabajó a raudales ante su homólogo en la zaga, sujetó a Ezkurdia en la primera mitad del choque y aguantó en los tramos más complicados. Joseba, que acabó resolviendo con dos remates con el 20 iguales, intentó meter ritmo y cambió el signo del encuentro cuando pintaban bastos. Expeditivo desde el 12-6, generó problemas a Urrutikoetxea, más acertado en el remate –terminó doce tantos y dos saques–.

A raíz de esa distancia inicial, los de Aspe corrigieron su posición. Era el momento de Ezkurdia. Tolosa ya había llevado el peso. La cita, que ya iba dura en el descorche, tomó un cariz épico. La tensión competitiva, debido a que ambas combinaciones se jugaban el pase al play-off en una eliminatoria pura y dura, se adueñó de Zalla. La primera igualada se dio en el 15-15, que fue un derechazo de Tolosa en un tanto larguísimo.

Urrutikoetxea falló un gancho, pero restañó su error para poner el 16-16. Fue el penúltimo empate. Dos fallos colorados y un pelotazo arrimado de Joseba colocaron el 16-19. Mikel no se arrugó. Llegaron a estar 20-20, merced al afán carnívoro del zaratamoztarra. Dos remates de Ezkurdia resolvieron el entuerto. Están en el play-off. Objetivo cumplido.

Elezkano II-Zabaleta, a semifinales

Sorpresa en el Labrit. Jon Ander Peña y Jon Ander Albisu dieron la campanada ayer en el frontón Labrit de Iruñea al derrotar a Iker Irribarria y Beñat Rezusta, lo que provoca la clasificación directa a semifinales de Danel Elezkano y José Javier Zabaleta, que hicieron los deberes el viernes en Azkoitia ante Jaka-Mariezkurrena II (22-18). Los guipuzcoanos de Baiko Pilota triunfaron ante la poderosa combinación de Aspe en un duelo que se alargó hasta los 55 minutos de juego y se cruzaron 347 pelotazos a buena. Irribarria-Rezusta todavía cuentan con opciones de ser segundos si Laso-Imaz vencen a Altuna III-Martija hoy en el Astelena de Eibar por una diferencia menor a los 19 tantos.

