Mucha y poca novedad

Poca novedad se puede hilvanar en Aspe y Baiko Pilota para la confección de las combinaciones del Campeonato de Parejas. Y mucha a la vez. En la parrilla de salida del torneo más largo del año sigue impactando, por reciente y por su marca indeleble en la pelota profesional, la falta de Aimar Olaizola, retirado el pasado domingo de las hostilidades. Peina canas, 42 años ya, pero aún le quedaba un baile. O más de uno. Optó por irse en lo más alto, cuestión totalmente loable y entendible: hay veces que la decisión es impuesta; Aimar, por contra, tuvo la capacidad de tomarla. Con esa salvedad y la integración en el octeto de Aspe de Xabier Tolosa en lugar de Ladis Galarza, no hay mucho más que rascar. O sí.



LA APUESTA DE ASPE

Por el bando de la promotora eibarresa destaca la reiteración de binomios, exceptuando la inclusión del joven veterano zaguero de Anoeta, quien con 26 años afronta su primera titularidad después de ocho temporadas en la élite. Lo hará con Joseba Ezkurdia –campeón del Cuatro y Medio en 2018 y 2019 y del Parejas de 2018 y 2020–.

En el resto, Aspe viaja al pasado. Arranca el Delorean. La promotora calca tres de las cuatro parejas de 2017. La firma guipuzcoana repite a Jokin Altuna –campeón del Manomanista y del Cuatro y Medio– junto a Julen Martija –campeón del Parejas de 2020 con Ezkurdia–. El amezketarra y el de Etxeberri jugaron juntos en 2017 y 2018 y en ambas ocasiones alcanzaron las semifinales. No tuvieron suerte en el tramo final.

También es el tercer Parejas de dos duetos campeones: Danel Elezkano y José Javier Zabaleta, que poseen actualmente la txapela y en 2017 llegaron semifinales, e Iker Irribarria y Beñat Rezusta, campeones en 2017 y que no pudieron llegar al play-off en 2020. Aspe vuelve a apostar por el campeón del Manomanista más joven de la historia en detrimento de Peio Etxeberria, semifinalista del Cuatro y Medio.

"Para nosotros es muy difícil la elección de pelotaris. Los que están se lo merecen, pero los que no, también. Peio tendrá sus oportunidades", determina Inaxio Errandonea. "Estoy muy ilusionado. He sido duda hasta el último momento, pero he cogido la noticia muy a gusto", determina el delantero de Arama, que estuvo el verano en blanco por una lesión de rodilla de larga duración. En 2017, los zurdos ganaron 16 de 18 partidos. Muy a tener en cuenta. "Estoy cogiendo el tono. Espero amoldarme rápido", finaliza.



EN BAIKO PILOTA



El bando de Baiko Pilota sí que remoza su cuadra, aunque repite la fórmula de Jon Ander Peña y Jon Ander Albisu, finalistas de la pasada campaña y, por tanto, otra de las combinaciones a tener en cuenta sobre el papel. Si rayan al nivel de 2021, son aspirantes a todo.

Más allá empiezan las caras nuevas. La firma de Bilbao forma tres parejas inéditas en la competición. Erik Jaka, incorporación de Baiko desde Aspe en mayo, se alinea con Jon Mariezkurrena. El de Berriozar está rindiendo a un gran nivel y está tuteando a los grandes dominadores de la zaga en los partidos previos montados por las empresas.

Unai Laso, reciente finalista del Cuatro y Medio, recupera su lugar después de no haber podido participar en las semifinales de 2020, a las que se había clasificado con Albisu, por haber quedado fuera de la empresa. Debido a esa misma razón, no fue seleccionado en 2021. El de Bizkarreta-Gerendiain une su destino al de Ander Imaz, un zaguero trabajador y sacrificado. "Ander siempre cumple. Estoy ilusionado", sostiene Laso, quien analiza que "los mejores zagueros siempre parten como favoritos. Zabaleta marca diferencias, pero Mariezkurrena está fenomenal, es el segundo mejor ahora".

Mikel Urrutikoetxea y Aitor Aranguren cierran la terna de aspirantes de Baiko. El de Zaratamo, que ganó el cetro en 2016 como zaguero con Olaizola II y que en 2020 logró llegar a la final en la misma combinación, comparte gerriko con el zaguero de Aginaga en su segunda titularidad. "No hemos jugado mucho juntos. Es un campeonato bonito. Espero que hagamos una buena pareja", desbroza el vizcaino, quien reflexiona que "vamos a intentar pelear cada partido y ser competitivos".

EL FORMATO

Dado el buen rendimiento económico y deportivo de la última década, la Liga de Empresas refrenda el formato de las campañas anteriores. Es decir, una liguilla de cuartos de final de todos contra todos a doble vuelta. Las dos mejores parejas al término de las catorce jornadas se clasificarán para la liguilla de semifinales, cuyo inicio está previsto para el 6 de marzo.

De la tercera a la sexta clasificada entrarán en un play-off a un solo encuentro en el que las ganadoras obtendrán los dos billetes restantes para la antesala de la final. Las txapelas se repartirán el 3 de abril en el frontón Bizkaia de Bilbao. Una de las cuestiones a destacar es que las últimas cuatro jornadas de los cuartos de final serán con partidos entre empresas, evitando suspicacias clasificatorias en el último tramo.

Las hostilidades comienzan el viernes –en un principio, los festivales empiezan a las 22.00 horas y el estelar será el segundo de la función– en el frontón de Berriozar, donde el pelotari del pueblo, Mariezkurrena II, se une a Jaka ante Peña II y Albisu. El sábado habrá menú doble: la pelota a mano profesional retorna a Barcelona con el enfrentamiento entre Altuna III-Martija e Irribarria-Rezusta; mientras que el Labrit de Iruñea acoge la contienda entre Urrutikoetxea-Aranguren y Laso-Imaz. El domingo cierra la primera jornada del Parejas el compromiso entre Ezkurdia-Tolosa y Elezkano II-Zabaleta en Mungia.

En la segunda semana el Parejas visitará Galdakao, Iruñea, Azkoitia y Eibar y en la tercera, Lizarra, Bilbao, Tolosa y Bergara.