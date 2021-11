Elezkano II: "Estuve tranquilo porque no sentí ningún mareo"

Una escapada de Joseba Ezkurdia acabó impactando en el pómulo derecho de Danel Elezkano. Bajo el párpado inferior nació un hilo de sangre. El zaratamoztarra se llevó las manos a la zona golpeada, delicada. El público se quedó helado. "Me llevé un susto al ver los tacos llenos de sangre, pero estuve tranquilo porque no sentí más tarde ningún mareo", reconoce el pelotari de Zaratamo este lunes, un día después del accidente.

Iñigo Simón, doctor de Baiko, limpió la herida y le puso una tirita. El vizcaino volvió a la cancha y la gente le recibió de pie, emocionada. Al final, Elezkano II-Zabaleta, actuales campeones del Parejas, tumbaron con claridad a Ezkurdia-Tolosa. Se impusieron 7-22. En el momento del golpe iban 5-7.

Danel pudo terminar, pero los médicos le esperaron. Fue trasladado al Hospital IMQ Zorrotzaurre, donde le hicieron las pruebas pertinentes y le cosieron la herida. Le dieron cuatro puntos de sutura. "Según vieron la herida, decidieron cerrar con unos puntos. Al llegar a casa estaba dolorido. Más que nada por la hinchazón, que es incómoda. Además, ahora tengo el ojo un poco amoratado. La verdad es que hay que estar contento porque solo ha sido eso", afirma el puntillero de Zaratamo. A pesar de que el golpe no reviste gravedad, los médicos aconsejan un ligero parón. "Me han comentado que lo recomendable es no hacer muchos esfuerzos; sobre todo, para que los puntos se suturen bien. Intentaré seguir entrenando en la medida de lo posible. Espero que esté todo bien", especifica el manista de Zaratamo.



"OPTIMISTA" PARA EL DOMINGO



La próxima estación del Parejas para los actuales campeones está fijada este domingo en el frontón Gurea de Azkoitia. Sobre el papel, el partido es uno de los más atractivos que se pueden ofrecer: Elezkano II-Zabaleta contra Irribarria-Rezusta, campeones en 2017 y que en la primera jornada lograron tumbar a Altuna III-Martija por un claro 11-22. El vizcaino no cree que su presencia vaya a correr peligro. "Soy optimista. Solo es un golpe, nada más", esgrime Elezkano II.



OTROS TRES ACCIDENTES

No es la primera vez que Elezkano II sufre un accidente similar. El 4 de octubre de 2015, Aritz Lasa pegó un pelotazo en la cabeza a Danel cuando el choque iba 9-7. El vizcaino se retiró a vestuarios en el frontón Mimetiz de Zalla, donde le atendió también Simón, que dijo entonces que era un pelotari "muy duro, demasiado a veces". El de Zaratamo regresó a la cancha y acabó perdiendo por 22-20. "Fue un golpe bastante fuerte", recuerda.

Además, en la previa del Manomanista de 2016, un sotamano de Mikel Beroiz se estrelló en la cabeza del vizcaino. En ese mismo encuentro, el zaguero navarro se golpeó contra la pared izquierda y le tuvieron que poner tres grapas para seguir jugando. La cita se acabó con un cómodo 10-22 para Elezkano II.

El tercer incidente ocurrió en un entrenamiento en el frontón de Lemoa. "Estábamos calentando las manos y a Oier Etxebarria se le escapó el pelotazo, que acabó dándome en la ceja", evoca el campeón vizcaino, quien remacha que "no fue fuerte, pero me abrió una brecha".



LAS SENSACIONES

Por otro lado, Elezkano II y Zabaleta, que reconocieron no haber llegado a pleno rendimiento al Parejas, son conscientes de que el 7-22 del inicio "no marca nada". "Ni por una victoria somos mejores ni por una derrota, peores", defiende Danel.