El Gobierno vasco no enviará representación a la final de Copa Athletic-Real

El consejero de Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha anunciado esta tarde en relación a la final de la Copa que van a disputar el Athletic y la Real Sociedad el 3 de abril en La Cartuja que no habrá representación institucional del Gobierno vasco en el estadio sevillano.

"Hemos decidido que ni el lehendakari ni ningún otro representante del Gobierno irá a La Cartuja a ese partido. Si no puede haber público nosotros tampoco debemos esta allí", anunció.

En declaraciones a ETB, Zupiria ha recordado que el final de Copa que se celebrará a puerta cerrada, sin público, "como debe ser", y ha insistido en que tampoco tiene que haber celebraciones al día siguiente.

Tras señalar que el lehendakari todavía no ha recibido invitación para asistir a La Cartuja, ha explicado que el Gobierno ha decidido que ni Iñigo Urkullu "ni ningún otro representante" del Ejecutivo vasco irá a ese partido.

Zupiria también subrayó en relación con las pruebas de agua a las que va a ser sometida mañana la gabarra Athletic que no es momento de "estar fomentando ninguna ilusión en torno a una celebración masiva".

"He leído en alguna parte que iban a probar la gabarra. Espero que sea para que no se hunda, no para prepararla para una celebración", señaló Zupiria. "Creo que no deberíamos estar fomentando ninguna ilusión en torno a una celebración masiva, no en este momento", añadió el portavoz del ejecutivo vasco.