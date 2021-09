José Luis Rebordinos: "El sistema de entradas nos quita el sueño porque no acabamos de tener uno con el que todos estén encantados"

¿Qué tal ha sido el comportamiento de la gente en este segundo año del covid?

—Ha sido un poquito más complicado porque todos estamos cansados y hartos de las mascarillas y de los protocolos. Tenemos la impresión de que las cosas están menos peligrosas y ello nos lleva a estar más relajados. Vivimos una situación mucho más fácil, pero no podemos bajar la guardia. Las medidas tienen que ir quitándose poco a poco y los cines tienen que llegar al 100% de aforo lo antes posible, pero todavía hace falta tener algo de prudencia.

¿Era necesario volver a repetir el vídeo de las medidas antes de cada sesión y no permitir la salida de las salas hasta el final de los créditos?

—Creo que sí. Lo de los créditos me parece lo lógico por respeto a la película. Nosotros no impedíamos salir de la sala, pedíamos que por favor no se saliese de ella. Creo que hay que seguir pidiéndolo porque una película acaba con los títulos de crédito.

El año pasado mucha gente acreditada no fue a las sesiones que habían reservado. Para evitarlo se ha cambiado el sistema. ¿Ha funcionado?

—Los sistemas de recogida de entradas no han dado problemas, pero hay que tener en cuenta que teníamos un 50% de aforo para un 80% de acreditados. Es un tema que nos quita el sueño porque no acabamos de tener un sistema cómodo con el que todos estén encantados. Vamos a volver a estudiarlo.

Por lo tanto, ¿es posible que el año que viene vuelva a haber cambios?

—No lo sabemos. Personalmente me gustaría que se pudieran coger las entradas para todo el festival, pero todavía queda mucho y hay que ver si es viable. Lo que sí se queda es lo de contar con butaca asignada.

¿Qué tal están funcionando las series en la programación?

—Este año, en la de La fortuna se encendieron las luces y habría más de 400 personas para un aforo de 800 que aplaudieron durante más de diez minutos. El año pasado nos funcionó regular la de Luca Guadagnino porque eran ocho horas de duración, pero él pidió que se hiciera seguido, pero otras como Antidisturbios o este año La fortuna han funcionado muy bien. Seguiremos buscando series que nos gusten.

¿Cómo ve el año que viene?

—Creo que muy mal tienen que ir las cosas para que no sea una edición normal o casi normal, pero la seguridad de ello es ninguna. Necesitamos un tiempo para analizar esta edición antes de empezar la siguiente, pero ya estamos cerrando acuerdos para ver algunas de las películas españolas en diciembre. Tenemos la fórmula y la estructura que nos funciona, así que no la vamos a cambiar. El próximo año será el 70 aniversario así que plantearemos alguna cosa nueva.

