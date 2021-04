Fernando Lamikiz analiza el sello de Laporta en el Barça

eL barcelonismo, ávido de títulos, celebra el regreso a can Barça de Joan Laporta (Barcelona, 1962), erigido en salvador de un club que asomaba a la deriva deportiva y económicamente. No se vislumbraba luz al final del túnel en el que se había metido de lleno el trasatlántico blaugrana, que, a la espera de poder levantar el vuelo, vio el pasado 27 de octubre cómo el ya expresidente Josep María Bartomeu y su junta directiva presentaban su dimisión con unas elecciones a la vista programadas previamente. En ellas, con un 54,28% de los votos, se impuso con contundencia un inabordable Laporta, quien dio un golpe maestro al hacer campaña delante del mismísimo Santiago Bernabéu colgando una inmensa pancarta en un edificio de más de diecisiete plantas bajo el lema "Ganas de volver a veros" y que, a la hora de la verdad, arrasó en las votaciones. Superó sin problemas el 29,99% de los votos que coleccionó Víctor Font y el 8,58% de Toni Freixa, sus dos rivales en la carrera final por una presidencia que vuelve a ocupar desde el 7 de marzo con el reto de levantar de la lona al gigante culé.

Se trata, estadísticas en mano, de un presidente que hizo historia en su primera etapa al frente del club catalán al ganar, contabilizando todas las secciones, la friolera de 59 títulos entre 2003 y 2010, año en el que tuvo que abandonar el cargo al haber cumplido los dos mandatos que limitaban los estatutos. Entregó el relevo a Sandro Rosell y, convertido once años después en el cuadragésimo primer presidente del Barcelona, vuelve a liderar una nave con la que pretende llegar de nuevo a lo más alto tras comandar al mejor Barça de la historia entre 2008 y 2010 de la mano de Pep Guardiola.

Su figura, carismática y polémica a partes iguales, resulta sumamente conocida para un expresidente del Athletic como Fernando Lamikiz (Gernika, 1959), quien guarda "muy buenos" recuerdos de su relación con Laporta. "Congeniamos muy bien", destaca de entrada el que fuera máximo mandatario del club rojiblanco entre 2004 y 2006, quien califica al abogado, empresario y político catalán como una persona "positiva, optimista y muy activa". "Tiene unas grandes dotes de liderazgo y, probablemente, bajo su presidencia el Barcelona tuvo la mejor época de su historia como reflejan los títulos", agrega Lamikiz, consciente de que "seguramente sea el presidente más emblemático que haya tenido el Barcelona".





Joan Laporta, Fernando Lamikiz y Joan Gaspart. Foto: Efe

"Nuestra relación era muy buena. En la Comisión Delegada de LaLiga, por ejemplo, estábamos sentados el uno al lado del otro y en la Federación, también. Compartíamos muchos argumentos futbolísticos. Sin ir más lejos, en la reelección de Ángel María Villar los dos le apoyamos cuando había una tendencia a quitarle de ahí", explica el expresidente del Athletic, quien desvela un hecho que "poca gente sabe". "En LaLiga compartimos muchas decisiones y me acuerdo, entre otras cosas, que cuando se votó en la Comisión Delegada si Messi debía ocupar plaza de extranjero o no, lo cierto es que no la ocupa por el voto del Athletic. Hubo una votación de trece personas, seis votaron a favor de que se le considerara extranjero, otras seis en contra y la votación terminaba en el Athletic. Yo voté para que no fuese extranjero", dice Lamikiz, quien tampoco olvida el detalle que tuvo Laporta con el equipo femenino rojiblanco cuando ganó la liga en 2005.

"La ganamos en el Miniestadi y recuerdo que Joan vino a ver el partido, que era a las 12.00 horas. Al término del encuentro se acercó al vestuario de nuestras jugadoras y nos regaló unas botellas de cava para la celebración", apunta el abogado gernikarra, quien pone en valor que Laporta "en su primera etapa fue siempre un presidente respetuoso con el Athletic y conocía muy bien nuestra historia, con lo que tenía un cariño especial al club".

Primer título en juego



El destino, curiosamente, ha querido que el recién nombrado presidente blaugrana aspire al primer título de su nuevo mandato en una final de Copa ante el equipo dirigido por Marcelino García Toral y presidido por Aitor Elizegi. Cuestionado al respecto, Lamikiz reconoce que "es curioso que el primer título en disputa lo vaya a tener contra el Athletic. A un partido, por mucho que parezca que el favorito es el Barcelona, todo puede pasar". "Está todo mucho más abierto de lo que la gente cree, porque hay una sensación generalizada después de perder la final de Copa contra la Real de que esta va a ser mucho más difícil y no tiene por qué ser así", reivindica el expresidente del club bilbaino, a quien no sorprendió la contundente victoria de Laporta en las elecciones blaugranas, pero "sí que se presentara, porque con la pandemia y la situación económica actual es un momento delicado y va a tener que trabajar muchísimo".

El historial de resultados de Laporta con el Athletic de por medio, a la espera de lo que depare la final del sábado en La Cartuja, es de doce victorias culés con la final de Copa de 2009 y la posterior Supercopa incluidas, cuatro empates y un único triunfo rojiblanco, el cual tuvo lugar en la última jornada de LaLiga 2005-06 en San Mamés, donde Athletic y Barcelona, sin nada en juego, se midieron en un choque que sacaron adelante los rojiblancos por 3-1.

"Es curioso que el primer título en disputa lo vaya a tener contra el Athletic; a un partido todo puede pasar" Fernando lamikiz Expresidente del Athletic