Iraia Iturregi: "Volver a jugar ante público es una gozada"

Iraia Iturregi ha vivido su primer partido como entrenadora en San Mamés y, aunque no ha podido celebrarlo con una victoria, la técnica del Athletic se ha mostrado contenta con el cambio de imagen que ha protagonizado su equipo tras el descanso: "En la segunda parte hemos mejorado y casi logramos empatar. Hemos generado dos ocasiones claras con Azkona y Peke, pero no hemos conseguido marcar para arañar un punto". Y es que el gol en propia de Moraza ha supuesto un jarro de agua fría tanto dentro como fuera del campo y, a pesar de que Iturregi intentó quemar naves para lograr la igualada, no le ha funcionado la pizarra: "Hemos intentado corregir errores pero hemos tenido demasiada precipitación cuando robábamos el balón. Hemos robado mucho, pero luego teníamos prisa para hacer el último pase y a veces hay que elaborar más para conseguir hacer ocasiones". Así pues, la entrenadora rojiblanca ha reconocido que ni Lucía ni Azkona han contado con buenos balones para marcar: "Nos ha faltado pausa, hemos llegado a su campo pero no a su área y es en el área contraria donde se ganan partidos. Pero primero es necesario generar espacios para después poder aprovecharlos".

Respecto a la apertura de San Mamés, Iturregi solo ha tenido buenas palabras para las casi 6.000 personas que han acudido a La Catedral: "No esperábamos que se completar el aforo porque no se está haciendo en ningún partido. Pero a los que han venido se les ha oído. Han echado un cable al equipo cuando sufría y empujaba a las jugadoras cuando lo necesitaban. Se les ha notado y eso es de agradecer porque volver a jugar ante público es una gozada. Me da pena que no hayamos podido ofrecerles ni un empate al menos ni una buena primera parte. Pero el equipo lo ha intentado".

Ainhoa Moraza, por su parte, reconoció que al Athletic le ha costado trenzar las jugadas en una primera mitad en la que la Real se ha mostrado muy superior: "Hemos perdido muchos balones y ellas han transitado mucho mejor. Nosotras no llegábamos con peligro al área y eso se ha notado en el marcador". Con todo, la jugadora rojiblanca ha querido recalcar el cambio de imagen que ofreció el conjunto de Iturregi tras el descanso: "En la segunda mitad ya no teníamos nada que perder y el equipo ha dado un punto más. Hemos arriesgado más y, aunque nos ha salido mal, hemos dado otra imagen". Asimismo, Moraza ha agradecido la presencia de los casi 6.000 espectadores que pasaron con el Athletic la mañana de domingo: "Es una noticia muy buena para el fútbol femenino que se vuelva a abrir San Mamés. Les hemos echado de menos porque es vital la conexión del jugador con la afición. Les hemos tenido muy cerca y eso es bueno, lástima ha sido el resultado".



LA PRÓXIMA, EN ANOETA

Nerea Eizagirre, por su parte, se ha mostrado muy satisfecha con el trabajo de su equipo. La delantera de la Real Sociedad ha puesto en valor la capacidad de sacrificio que ha tenido el conjunto txuri-urdin para mantener la ventaja: "La primera parte hemos tenido opciones de ir con más ventaja en el marcador, pero en la segunda nos han apretado y han ido a por el empate; pero hemos cumplido también en el trabajo sucio, en el trabajo defensivo. Hemos hecho un partido muy serio y la victoria es merecida". Eizagirre ha hecho hincapié en lo importante que es labrarse una victoria en un derbi, pero lo especial que es hacerlo en San Mamés y ha abierto la puerta para que el encuentro de vuelta pueda disputarse en el estadio de la Real Sociedad: "La gente que somos de aquí sabemos que este partido especial. Es especial poder ganar en este escenario, es una experiencia increíble y un honor haber podido hacerlo. Ojalá este no sea ni el primer ni el último encuentro que podamos jugar así y que ahora nosotras podamos abrir nuestro estadio para recibir al Athletic".