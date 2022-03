Marcelino: "Tenemos un problema de efectividad"

Marcelino García Toral tiene claro por qué el Athletic no fue capaz de sacar más que un punto ante un Getafe con diez jugadores. Por dos problemas que el equipo lleva arrastrando toda la temporada: la falta de acierto y los malos comienzos. "La realidad es que tiramos 22 veces y cuando tiras 22 veces en casa y generas 7 u 8 ocasiones claras lo normal es que ganes", dijo el técnico rojiblanco. Pero los leones no ganaron. Por lo que el entrenador asturiano volvió a poner sobre la mesa la acuciante ineficacia: "Sabemos, y así lo dicen las estadísticas, que tenemos un problema de efectividad que de nuevo se ha visto reflejada". Sin embargo, Marcelino no solo señaló al ataque, sino también a su defensa, que vio cómo Enes Ünal metía un tanto en el minuto 3: "Es el sexto gol que encajamos en casa los primeros diez minutos de partido. Insistimos en que cuando jugamos en San Mamés tenemos que intentar encerrar al rival en los primeros minutos, pero salimos como si nos faltase intensidad o estuviéramos desconcentrados".

Con todo, una vez más, el míster del Athletic alabó el trabajo y el esfuerzo de los suyos: "El equipo se levantó con un marcador adverso, estuvo agresivo en ataque, llegó con gente al área... y convertimos a David Soria en el mejor jugador del equipo rival. Un portero. No transformamos la superioridad en goles y luego nos precipitamos y caímos en pérdidas de balón. Pero lo intentamos hasta el final así que no tengo nada que objetar".





YERAY NO PIERDE LA ESPERANZA



Con este empate, todo parece indicar que el Athletic pierde la comba continental, pero Marcelino no quiso hablar de una indiferencia clasificatoria. Yeray Álvarez, por su parte, tampoco. De hecho, el central rojiblanco no pierde la esperanza. Alabó la gran actuación de Soria, a quien culpó de no haberse llevado los tres puntos ante el Getafe; pero también quiso recalcar que, aunque parezca cada vez más lejana, el Athletic va a seguir peleando por Europa: "Hay que tener más ambición y seguir insistiendo porque todavía podemos llegar arriba. Quedan 9 partidos, 9 finales y mientras haya la mínima esperanza el equipo va a seguir luchando por sacar los tres puntos en cada partido".





UN PUNTO BUENO PARA EL GETAFE



Así pues, el gran protagonista del encuentro, el portero del Getafe, también se puso delante de los micrófonos para valorar el empate de San Mamés: "El fuerte del Athletic es la velocidad, correr a la contra y en ataque. En eso son buenos y así hemos recibido muchas ocasiones. Hemos sufrido pero el equipo ha estado muy bien y no se le puede pedir más. Todo lo que sea sumar en casa, sobre todo en un campo como este, es bueno", destacó David Soria. De la misma opinión fue su técnico.

Quique Sanchez Flores puso en valor las tablas cosechadas por su equipo en La Catedral y con un jugador menos: "Es difícil explicar cómo al Athletic no le entraron muchos de los balones porque llegó bien, uso las bandas, los desdoblamientos y todas sus armas en ataque, pero David abortó todas sus llegadas".