Oportunidades para (casi) todos en el Athletic

Que el mes de enero iba a condicionar la temporada del Athletic quedó escrito tiempo atrás, desde el mismo momento en el que se conoció el calendario. Y lo ha solventado con nota el conjunto rojiblanco, que mantiene intactas sus opciones europeas en liga y en el horizonte más próximo le aguarda una vibrante eliminatoria de cuartos de final de Copa frente al Real Madrid (3 de febrero). Como viene siendo costumbre, con la llegada del nuevo año se condensan las competiciones y por segunda campaña consecutiva el conjunto rojiblanco ha tenido que hacer frente en un breve lapso de tiempo, inferior a un mes, a tres torneos distintos: liga, Copa y Supercopa. La participación en este último le liberó de las dos primeras rondas del campeonato del K.O., pero hasta ahí. Enero ha llegado cargado de partidos, siete concentrados en solo 21 días, lo que ha obligado a Marcelino García Toral a tirar de fondo de armario y a emplear a un total de 23 jugadores.

El técnico ha dado oportunidades a casi todos sus futbolistas, haciendo incluso debutar a otro joven valor de la cantera como es Juan Artola, quien se estrenó en los dieciseisavos de final de Copa ante el Atlético Mancha Real en un partido en el que Peru Nolaskoain fue titular solo tres días después de que pusiera fin, ante Osasuna, a un larguísimo periodo de inactividad por culpa de su maltrecho tobillo.

Solo cuatro jugadores, por distintos motivos, no han entrado en la rueda. El guardameta Jokin Ezkieta, el tercero en discordia, a la sombra de Unai Simón en liga y superado en Copa también por Julen Agirrezabala, y Ander Capa, que vive una extraña situación en el Athletic, donde no cuenta para el entrenador y tampoco para la dirección deportiva, que no le renovará su contrato que expira el próximo 30 de junio, no han jugado por decisión técnica. Asier Villalibre no lo ha hecho por una lesión muscular, aunque podría llegar al choque del próximo jueves ante el Real Madrid; y Unai Nuñez ha tenido un popurrí de problemas, primero su positivo en coronavirus y después una lesión, que le han impedido jugar. Eso sí, en los dos últimos encuentros, frente al Barcelona y el Rayo, estuvo convocado, pero no salió del banquillo.

No ha tenido más remedio Marcelino, cuya propuesta futbolística exige un sacrificio enorme a sus jugadores en el plano físico, que rotar. Esa ha sido la tónica en este primer mes del 2022, con la excepción de los dos partidos de la Supercopa, en los que puso en liza el mismo once tanto en las semifinales contra el Atlético de Madrid como en la final frente al Real Madrid. Tras caer frente al conjunto blanco en la lucha por el título en Arabia Saudí, el técnico introdujo hasta seis cambios para recibir al Barcelona en San Mamés en un choque que se decidió en la prórroga y en el que sus jugadores corrieron casi 150 kilómetros. Tras la paliza llegó la cita ante el Rayo Vallecano en Madrid y una nueva rotación masiva, con hasta siete novedades en el once que, lejos de hundir al equipo, le hicieron crecer. Tanto, que se convirtió en el primer equipo en ganar en el vetusto estadio Vallecano, donde hasta el pasado domingo los locales habían ganado ocho partidos y empatado dos.

un once reconocible



A pesar de los cambios introducidos por Marcelino, tras realizar el repaso de los minutos disputados por unos y otros en estos siete encuentros y manteniendo el sistema 1-4-4-2 que es santo y seña del técnico, sale un once tipo muy reconocible: Simón; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Zarraga, Dani García, Muniain; Sancet e Iñaki Williams. Cabe puntualizar que en condiciones normales Unai Vencedor habría acompañado a Dani García en la medular, pero se lesionó ante el Alavés y aún le quedan varios días de baja.

No se puede pasar por alto, pues llama la atención, que Iñigo Martínez haya completado todos ellos, lo que le hace sumar 660 minutos de juego. Tras él, Dani García (567) e Iñaki Williams (568) completan el podio. En lo que a los porteros se refiere, Julen Agirrezabala ha jugado en las dos citas coperas y Unai Simón ha participado en los choques de liga y de la Supercopa. Además de Iñigo Martínez y Dani García, también Mikel Balenziaga, Alex Berenguer, Nico Williams y Mikel Vesga han tenido minutos en los siet encuentros.

La cifra

4

Son los futbolistas que no han disputado ni un solo minuto en 2022. Jokin Ezkieta y Ander Capa, por decisión técnica; Asier Villalibre por lesión y Unai Nuñez, además de por estas dos cuestiones, por su positivo en covid.