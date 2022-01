Marcelino: "Teníamos mucho respeto a este partido"

Marcelino García Toral, de vuelta al banquillo tras superar su positivo en covid-19, vivió con una desconocida tranquilidad copera el desenlace del choque ante el Mancha Real. Tras sufrir de lo lindo la pasada temporada en las visitas a otros rivales de inferior categoría como el Ibiza y el Alcoyano, los dos goles firmados anoche por Nico Williams antes del descanso pusieron tierra de por medio en un encuentro que los rojiblancos tuvieron bajo control en todo momento. Fue en la rueda de prensa posterior al envite, curiosamente, donde más tensionado se encontró el técnico asturiano como consecuencia de los problemas técnicos que retrasaron y pusieron en jaque su comparecencia telemática ante los medios de comunicación.

"Estoy aquí eh, no es que no quiera dar la rueda de prensa", se escuchó de fondo al de Villaviciosa antes de poder tomar la palabra y destacar en relación al partido que "me quedo con todo, porque le teníamos mucho respeto a este partido al ser un rival que había eliminado al Granada". "Había que salir con un estado de activación correcto y con una idea de juego colectiva para saber cómo encarar cada lance y se vio que el equipo fue a por el partido desde el primer momento", puso en valor asimismo Marcelino, quien subrayó que sus pupilos jugaron "con dinamismo, intensidad, solidaridad, muy buen criterio ofensivo y, basado en una primera mitad excelente, logramos poner en franquía el partido".

Así fue. El doblete del menor de los Williams acabó con la resistencia del humilde equipo local, que nada pudo hacer ante la sólida imagen ofrecida por el Athletic en una noche que dejó un dulce sabor de boca al preparador rojiblanco, toda vez que "en el cómputo general y con muchos cambios creo que conseguimos enlazar noventa minutos con un nivel de juego y competitividad similar al de las últimas fechas, tanto antes de las vacaciones de navidad como en Pamplona".

Cuestionado por el rival de anoche y por el condicionante de jugar en un campo de hierba artificial, Marcelino indicó que "habíamos visto el partido contra el Granada y al jugar en una superficie distinta a la que estamos acostumbrados, te aumenta la dificultad, pero actuamos de una manera muy seria y, desde el respeto, conseguimos anularles". "Les concedimos muy pocas llegadas, casi ninguna ocasión y con el balón estuvimos muy bien. Deseo lo mejor al Mancha Real y deben estar orgullosos del rendimiento que han ofrecido en esta Copa", agregó acto seguido el asturiano, que hizo hincapié por último en que "hemos respetado mucho al rival y hemos tenido la activación correcta para interpretar cómo debíamos jugar. El miércoles estuvimos entrenando en uno de los campos similares que tenemos en Lezama y estoy muy orgulloso de aquellos jugadores que venían jugando menos minutos y que han mostrado un rendimiento muy bueno".

debut de artola

El estreno copero, resuelto con suficiencia, tuvo premio para el cachorro Juan Artola. El atacante vizcaino, nacido en Bilbao el 7 de abril del 2000 y reclutado por Lezama en edad alevín procedente del Romo, consumó su debut oficial como león al sustituir a Raúl García en el minuto 78.





Con el dorsal 34 a la espalda, el bilbaino saltó al verde con el aval de haber disputado diecisiete partidos esta temporada con el Bilbao Athletic, en los que suma cuatro goles. Luis Bilbao, por el contrario, deberá esperar para tener sus primeros minutos con el primer equipo.