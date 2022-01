El Athletic ni se desgasta en su estreno copero

Sin desgaste alguno y sin sobresaltos. Vamos, miel sobre hojuelas. El Athletic ha cumplido el expediente en su estreno en la presente edición de la Copa, competición en la que busca su tercera final consecutiva, al sellar una victoria sin apuros frente a un entusiasta Mancha Real y a la vez resignado a su suerte desde el pitido inicial de un encuentro que no pasará precisamente a la historia, salvo quizá para Nico Williams, el gran protagonista y que se ha estrenado como goleador. Lo ha hecho por partida doble y él solito se ha encargado de finiquitar al conjunto andaluz en el primer acto, suficiente como para evitar cualquier imprevisto para el conjunto de Marcelino, que mañana al mediodía esperará a su rival para los octavos del torneo del K.O. El partido, sin más, se ha convertido en un mero trámite para el Athletic que además se ha permitido el lujo de levantar el pie del acelerador a vuelta de vestuarios y entre tanta sesión de spa y masaje se ha producido también el debut como león de Juan Artola, que incluso ha disfrutado de una ocasión para poner la guinda a su momento de gloria.

La Copa, sobre todo en sus inicios, sirve de panacea para que varios de los meritorios gocen de su oportunidad para reivindicarse. La cita ante el modesto Mancha Real, el único equipo de Segunda RFEF presente en los dieciseisavos, cumplía esa misión y por ello Marcelino ha tirado de un once lleno de rotaciones. Ya lo había avisado en la convocatoria, con ausencia de futbolistas fijos, y el compromiso en el incómodo campo de La Juventud, de superficie sintética y reducido en sus dimensiones, ofrecía una exigencia para no verse sorprendido por un rival que, pese a haber dejado en la cuneta al Granada en la anterior ronda, está a años luz de un conjunto rojblanco que ha presentado como principal novedad en el once a Peru Nolaskoain, que volvió a sentirse futbolista con su par de minutos en el derbi del lunes en El Sadar año y medio después de jugar su anterior partido, entonces en las filas del Deportivo. Para el donostiarra, que ha proyectado detalles interesantes, supone un antes y un después tras el vía crucis por el que ha tenido que pasar por culpa de una grave lesión de tobillo. El cachorro Nico Serrano y Alex Petxarroman se han estrenado también como titulares, en tanto que Berenguer lo hacía como delantero en compañía de Raúl García y Dani Vivian regresaba tras superar la lesión que padeció hace nueve semanas frente al Espanyol.

El plan de la Copa ha respondido al guion previsto, por mucho que pudiera emerger algún tipo de inquietud por temor al fracaso. Lo cierto es que el Athletic se ha enchufado desde el minuto cero y el Mancha Real ha debido olerlo, tanto que ha asumido que no albergaba opción alguna de hacer más historia a costa del colectivo de Marcelino, decidido a dejar claro quién mandaba sobre el verde artificial. El monólogo de los leones ha sido de manual, no ha hecho más que retratar la gran diferencia de categoría, de la máxima a la cuarta a nivel estatal, o sea entre jugadores que tienen la vida resuelta en sus cuentas bancarias y otros que se tienen que ganar las habichuelas al margen del fútbol. Semejante abismo se tiene que notar y así ha sido. El Athletic ha activado su maquinaria y lo ha hecho especialmente al acorde de Nico Williams, un activo de la entidad que puede regalar grandes momentos. Ya no es una sorpresa, incluso ya no es un melón por abrir. Le queda, eso sí, matices por pulir. Solo tiene 19 años de edad. Pero su exhibición ha sido soberana, aunque se excuse el rival que estaba enfrente. El menor de la saga ya pone su sello al margen de su hermano mayor.

A los 4 minutos ha ofrecido una acción de lujo que Raúl García no ha podido culminar y poco después ha saboreado lo que tanto ha buscado dese que debutara como león. Su primer gol. Ya lo puede subrayar en su álbum personal. Ha aprovechado un despeje del meta Lopito a centro de Lekue para batir al equipo jienense y a la puertas del descanso ha agradecido un pase filtrado de Vesga para controlar en velocidad con la zurda, habilitársela a la derecha y definir con precisión. Todo perfecto. Un doblete que dejaba sentenciada la eliminatoria. Lo que vendría después en el segundo periodo iba a responder a cumplir el expediente, esperar sucesos y decisiones para la estadística. Berenguer ha desperdiciado la ocasión de hacer su primer gol del curso a pase de un buen Nico Serrano, Petxarroman se ha lesionado, Sancet ha estado cerca de marcar por tercer partido consecutivo y Artola ha conocido por fin su debut oficial en el primer equipo, instante que también guardará en clave personal. El Athletic no ha hecho más sangre de un Mancha Real que ha podido estirarse un pelín, pero más por la inercia que por convicción. La suerte estaba echada desde el minuto cero.



FICHA TÉCNICA

MANCHA REAL: Lopito; Raúl Pérez (Min. 77, Chumilla), Mauro, Carlos Jiménez, Nando (Min. 71, Mario); Quesada (Min. 71, Del Amo), Espinosa; Rafa Vega, Urko Arroyo (Min. 54, Edu Viaña), Corral (Min. 54, Siles); y José Enrique.

ATHLETIC: Agirrezabala; Petxarroman (Min. 64, Balenziaga), Vivian, Iñigo Martínez, Lekue; Nico Williams (Min. 70, Zarraga), Nolaskoain (Min. 70, Dani García), Vesga, Nico Serrano; Berenguer (Min. 64, Sancet) y Raúl García (Min. 78, Artola).

Goles: 0-1: Min. 20; Nico Williams. 0-2: Min. 43; Nico Williams.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano). No ha tenido necesidad de mostrar cartulina alguna.

Incidencias: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final de Copa disputado en el campo de La Juventud ante cerca de 4.000 espectadores, entre ellos algunos centenares de seguidores rojiblancos.