Urko Arroyo: "El Athletic va a sufrir aquí"

Urko Arroyo, jugador del Mancha Real con pasado en el conjunto rojiblanco, advierte de los condicionantes de una eliminatoria con un componente sentimental especial para él

bilbao – A sus 34 años, Urko Arroyo (Bilbao, 14-V-1987) continúa exhibiendo su talento sobre el verde para gozo y disfrute de la humilde afición del Atlético Mancha Real, verdugo del Granada en la ronda anterior y rival del Athletic esta noche en una cita en la que el veterano extremo izquierdo apunta a la titularidad. "Me hubiese gustado jugar también en San Mamés", admite respecto al cruce copero el bilbaino, quien llegó a disputar dos partidos oficiales como león tras ingresar en Lezama en edad alevín y que, desde 2009, ha militado en el Atlético Baleares, Barakaldo, San Roque, Amorebieta, Toledo, Jaén, Lleida, Lorca, UCAM Murcia, Europa FC de Gibraltar y Mancha Real, donde cumple su tercera temporada.

Se mide al Athletic en la Copa. Un día especial para usted.

—Muy especial. Doce años después me enfrento al equipo en el que me formé. Va a ser un partido muy bonito para mí.

¿Quería a los rojiblancos en el sorteo?

—Sí, aquí hay mucha gente que quería al Real Madrid o al Barcelona, pero yo quería que nos tocara el Athletic y en el vestuario cayó muy bien la noticia. Se trata de un club histórico, de mucho nivel, e intentaremos disfrutarlo.

En la ronda anterior fue titular y eliminaron al Granada. Aviso para navegantes.

—Sí, porque jugar aquí no es lo mismo que hacerlo en San Mamés o en cualquier otro estadio de Primera División. Nuestro campo tiene unas dimensiones más pequeñas, es de césped artificial y supongo que las gradas se van a llenar. La gente que venga seguro que va a apretar y le pondremos las cosas difíciles al Athletic.

¿Qué tipo de partido les espera a los rojiblancos?

—Similar al del Granada. Hablamos de equipos de Primera División con muy buen trato de balón y buenas individualidades, pero nosotros trataremos de hacer nuestro partido y ser valientes, porque somos un equipo que intenta salir jugando desde atrás al tener futbolistas a los que nos gusta tener el balón para llevarlo rápido a zonas de finalización. Esa es nuestra seña de identidad y el Athletic va a sufrir aquí, porque se va a encontrar otro tipo de terreno de juego y de partido.

¿Prefiere este formato de Copa a partido único o le hubiera gustado que la eliminatoria fuese a ida y vuelta para poder jugar en San Mamés?

—Es verdad que siendo a un partido y en casa tenemos más posibilidades de pasar, pero hubiera sido más bonito a ida y vuelta para jugar también en San Mamés. Al futbolista le gusta jugar en grandes estadios y en estas categorías hay pocas oportunidades de hacerlo.

Se van a medir a un Athletic relanzado tras ganar 1-3 a Osasuna en El Sadar con 'hat-trick' de Oihan Sancet. ¿Cómo ve a su exequipo?

—Vienen después de hacer uno de los partidos más completos de la temporada y con Sancet con la flecha hacia arriba, pero no sé qué tipo de once nos sacarán. Quizás roten y salgan los que menos están actuando, pero jueguen quienes jueguen seguro que dan el nivel.

Han pasado doce años desde su salida del Athletic. ¿Qué recuerdo guarda de su paso por el club?

—Muy bueno. Me inculcaron los valores desde pequeño y viví experiencias muy bonitas. Lo tuve en la mano al entrenar varias semanas con el primer equipo y jugar dos partidos oficiales, pero por circunstancias no se dio y fue una pena. Agradecido por todo lo que me dieron.

¿Achaca a algo la falta de oportunidades en el primer equipo?

—El futbolista es cierto que necesita una continuidad y en solo dos partidos quizás no se vea el potencial de uno, pero no lo achaco a nada. Quizás no llegué en el momento oportuno.

¿Qué balance hace de su trayectoria lejos de Bilbao?

—He tenido muy buenas experiencias que me han ayudado también a crecer como futbolista y como persona. Estuve primero en casa, en el Barakaldo, y dar el primer paso para salir fuera fue complicado, pero he aprendido mucho y estoy muy agradecido a todos los clubes por la trayectoria que he tenido.

¿Dónde ha sido más feliz?

—En todos los sitios me he sentido bien, pero en el Athletic es donde más feliz fui al sentir esos colores desde chiquitín.

Esta es su tercera temporada en el Mancha Real. ¿Cómo es su día a día en la ciudad y en el club?

—Estoy muy a gusto. Vivo en Jaén a diez minutos de Mancha Real y estoy muy contento en el día a día. Este, además, es un club muy humilde y familiar, estamos haciendo bien las cosas y en el vestuario somos como una familia también.

Las cosas no les van tan bien esta temporada en liga. Ocupan puestos de descenso en el grupo 5 de la Segunda Federación.

—Nos está costando sacar los resultados en casa. Exponemos, nos atrevemos y tal vez estemos pecando un poco de eso, pero tenemos por delante la segunda vuelta para revertir la situación. Estamos tranquilos.

A nivel individual, el curso pasado fue el segundo máximo goleador del equipo con diez tantos y el octavo jugador de la plantilla con más minutos. ¿Cómo se encuentra a día de hoy?

—Todavía no estoy en mi mejor momento, pero las cosas llegan solas. Son rachas y estados de ánimo, pero estoy intentando dar lo máximo.

Contra el Athletic se le espera en el once inicial.

—No lo sé. Lo decidirá el míster, pero estoy preparado.

¿Con qué sueña esta noche?

—Con el pase de ronda. Si es marcando un golito mejor, aunque tendría que entrar a Bilbao con escolta (risas). Será muy difícil, pero lo vamos a intentar. Que se vea un buen partido y a ver si podemos darles un susto.

