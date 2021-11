El Bilbao Athletic no le teme a Riazor

El Deportivo en Riazor era un toro complicado de lidiar para el Bilbao Athletic que llegaba además en un momento inoportuno para los cachorros. El conjunto rojiblanco no gana desde el 26 de septiembre y visitaba al líder, el todopoderoso Depor, después de cuatro triunfos seguidos. Pero el equipo de Imanol de la Sota supo sobreponerse al miedo escénico y consiguió sumar un importante punto gracias a la paciencia y buen hacer de su equipo.

El filial rojiblanco apareció con un dibujo más reconocible que en otras citas pero con novedades. Con la incursión en el once del juvenil, afincado en el Basconia, Luis Bilbao, que jugó en banda izquierda, Artola por la derecha y sin un delantero centro específico como Nico Serrano. Después debutaría Malcolm. El Bilbao Athletic se mostró valiente en el poblado coliseo herculino. Un increíble escenario que solo de pensarlo, y con la tabla clasificatoria como espada de Damocles, daba miedo, aunque al final no fue para tanto.

Tras una pérdida de balón visitante se presentó Menudo en un balón complicado que Quiles no llegó por muy poco en el primer palo. El Depor buscaba robar en balón con una media presión. Los cachorros no le hacían ascos al balón sobre un césped muy rápido. Los de Riazor forzaron varios saques de esquina y el Bilbao Athletic no aparecía en ataque. El primer acercamiento fue un balón templado de Serrano en el minuto veinte que llegó al segundo palo y no encontró rematador. Seguido Luis Bilbao cayó solo en una incursión en el área y se lesionó en su clavícula izquierda por lo que tuvo que ser reemplazado por Guruzeta. Desde el punto de penalti Miku, libre de marca, cabeceó fuera en un centro medido desde la izquierda. El Depor era dueño de la posesión y seguía buscando su petróleo a balón parado. Víctor García llegó desde la derecha pero su finalización dentro del área se marchó demasiado cruzada. Menudo volvió a poner en serios aprietos a Núñez aunque su balón se paseó por el área de Agirrezabala. Con el Bilbao Athletic demasiado metido en su campo, Víctor García finalizó junto al poste. El Depor tampoco imprimía mucho ritmo a su juego y el primer acto acabó en empate con más pena que gloria.

En la segunda mitad, Serrano remató muy alto y Quiles lo hizo a las manos de Agirrezabala. La entrada del brasileño William revolucionó por momentos al conjunto gallego. Pero a falta de media hora Núñez centró desde la derecha y Artola solo, como un verdadero killer, cabeceó a la red dentro del área pequeña. William remató desde la frontal y el balón acabó en córner. Pero la mala suerte se cebó con el equipo rojiblanco cuando un centro desde la izquierda acabó con el balón en la derecha y Víctor Sánchez metió el balón en el área pequeña para que Paredes en su despeje golpeara en el cuerpo de Jaso y el balón, tras una auténtica carambola, acabara en la red. El Depor pareció envalentonarse pero el Bilbao Athletic logró calmarle los aires. Malcolm con un disparo cruzado desde la frontal buscó el segundo pero se encontró con la respuesta de Mackay. En los últimos minutos el Depor embotelló en su área al Bilbao Athletic pero el partido acabó en empate. El próximo rival de los cachorros será el Badajoz de los ex rojiblancos Gorka Santamaría y Gorka Pérez, que visitará Lezama el próximo domingo a las 12 horas.



FICHA TÉCNICA

DEPORTIVO LA CORUÑA: Mackay, Víctor García, Lapeña, Jaime Sánchez, Héctor Hernández, Villares, Bergantiños (Min. 61, Doncel), Juergen, Quiles (Min. 61, Noel), Menudo (Min. 54, William) y Miku.

BILBAO ATHLETIC: Agirrezabala, Núñez (Min. 84, Lorente), Paredes, Jaso, Kortazar, Prados, San Bartolomé (Min. 70, Naveira), Artola (Min. 70, Malcolm), Diarrá, Luis Bilbao (Min. 25, Guruzeta) y Serrano (Min. 84, Ewan).

Goles: 0-1: Min. 59; Artola. 1-1: Min. 65; Jaso en p.p.

Árbitro: Román Román (castellano-leonés). Amonestó a los visitantes San Bartolomé, Paredes, Núñez y Guruzeta.

Incidencias: 11.093 espectadores en el Estadio Municipal Abanca-Riazor