El empate cosechado en el Ciutat de Valencia no dejó del todo satisfecho a Marcelino García Toral, si bien el técnico rojiblanco aseguró tras el partido que "si tenemos que empatar que sea a cero, porque lo que más me incomoda es el empate a uno".



"Queríamos ganar, pero en el apartado ofensivo no hicimos lo suficiente para merecer la victoria como sí pudo ser en otros partidos fuera de casa y el empate creo que es lo más justo por lo que hicimos unos y otros", reconoció asimismo el preparador asturiano, quien destacó que "estuvimos muy bien en una faceta del juego ante un rival con un potencial importante en el ataque, pero en lo ofensivo generamos poco pese a tener la sensación desde el banquillo de que podíamos hacer más hasta que el campo se puso muy pesado".

Marcelino, que no acabó nada satisfecho con el rendimiento ofensivo del equipo, hizo hincapié en que "tenemos que exigirnos más en ataque, porque el bagaje ofensivo es bajo en los dos últimos partidos y para ganar hay que hacer más". En cuanto al desarrollo propio del encuentro, el de Villaviciosa afirmó que "en el primer tiempo quizás nos faltó tomar alguna mejor decisión en situaciones de peligro, pero tuvimos dos ocasiones claras y en la segunda parte hubo un momento en el que el partido se abrió bastante y tuvimos posibilidades de gol, mientras que en el tramo final el campo se puso prácticamente impracticable por la lluvia y ganar era una lotería".

Cuestionado por la reacción a medio camino del equipo después de la derrota sufrida ante el Cádiz en San Mamés, el técnico confesó que "veo que es difícil ganar, porque el Atlético vino aquí siendo el actual campeón y empató después de ir por delante en el marcador. El día del Cádiz no estuvimos bien, pero fuera de casa somos el único equipo imbatido y en actitud, esfuerzo, seguridad defensiva y trabajo no hay el más mínimo pero que poner al equipo en este partido, aunque debemos ser exigentes con nosotros mismos y pensar que debimos generar más de lo que generamos".

En relación al impulso que dio al colectivo la entrada al campo de jóvenes jugadores como Oihan Sancet, Oier Zarraga y Nico Williams, Marcelino subrayó que "no me gusta hacer distinciones entre unos y otros. Todos tenemos que exigirnos más y no en actitud, sino en el apartado ofensivo para desequilibrar más, jugar con más profundidad y llegar más al área que contra el Cádiz y esta noche".

El entrenador del Levante, Javier Pereira, valoró por su parte el esfuerzo de sus futbolistas y la buena imagen ofrecida pese a no conocer todavía la victoria esta temporada. "No se puede achacar nada al equipo, porque lo ha dado todo, ha trabajado y cuando se juega así el secreto es perseverar, porque hay que tener en cuenta también el rival difícil de batir al que nos hemos enfrentado", remarcó el técnico granota, que suma tres derrotas y tres empates desde su llegada a Orriols.