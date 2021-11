El honrado gesto de De Marcos

Óscar de Marcos (Biasteri, 14-IV-1989) renovó su contrato con el Athletic el pasado 2 de febrero, unos pocos meses antes de que finalizara su vinculación con el club. Firmó por una sola temporada, aunque este martes ha avanzado que tuvo la opción de ampliar dicha relación por dos años, probablemente bajo la fórmula de un año y otro opcional. Rechazó esa propuesta y firmó por una única campaña, según ha apuntado, porque siempre ha querido ser honrado con el club.

"Se habla de muchas cosas cuando vas a renovar. Tienes un contrato y a veces puede haber esas pautas de uno más uno. Yo creo que en mi situación lo más justo era seguir un año más para ver cómo me encontraba este año. Al final venía de unos años complicados y ni yo mismo sabía si iba a poder estar bien. Cuando voy a negociar con el club las cosas se dicen a la cara y por eso creo que siempre hay facilidad cuando voy. No pretendo engañar a nadie. El Athletic me ha dado mucho y tengo que estar aquí el tiempo que me corresponda. No más. Estar un año para no estar en condiciones yo creo que no se lo merece el club", ha explicado el de Biasteri, dándole total normalidad al asunto.

En este sentido, cuestionado sobre una posible renovación de su actual contrato, que expira el próximo 30 de junio, ha desvelado que aún no ha mantenido ningún contacto con el club. "No hemos hablado. En mi situación, que ya tengo una edad, hay que esperar a ver cómo van los meses y empezar a hablar más tarde. Si hay que hablar hay que esperar un poco. Vengo también de unos años en los que físicamente me ha costado, que he tenido alguna molestia. Y por ser honrado también, hay que pensar en el club y esperar".

PARTIDO ANTE EL CÁDIZ

En otro orden de cosas, se ha referido a lo acontecido en el último partido de liga, esa derrota ante el Cádiz en San Mamés que tan mal sabor de boca ha dejado en la plantilla y en la afición rojiblanca. Ha valorado como positivo el parón, porque han tenido tiempo "para ver los errores". "Fue un mal partido por nuestra parte. A veces piensas que si parón es mejor para corregir o si es mejor que llegue pronto el próximo partido. Pero en este caso hemos tenido tiempo para corregir los errores y para afrontar el partido del viernes con la idea de ir a por los tres puntos".

A la hora de detallar lo sucedido en el encuentro frente al equipo gaditano, De Marcos ha señalado que es "difícil de explicar". "Lo vi en el campo y vi que no estábamos bien. El partido era muy importante. Sabíamos que ganar nos enganchaba arriba y al hacernos ellos un gol temprano, quizá eso nos llevó a la precipitación y no nos hizo ser el equipo que veníamos siendo".

LO QUE VIENE

Ha querido Óscar de Marcos dejar a un lado el choque ante el Cádiz y ha puesto el énfasis en lo que viene. En primer lugar, la visita del viernes al Levante en el Ciutat de València y, después, los encuentros ante el Granada y el Getafe. Tres equipos en dificultades, un hecho que debe aprovechar el Athletic. "Hoy en día es muy difícil ganar en cualquier estadio. El Levante tiene muchísima necesidad. Pero nosotros también hemos vivido momentos complicados y cuando estás en un momento complicado, depende cómo afronte el rival que tienes enfrente el partido, a ti te merma más. Yo creo que nos tenemos que centrar en nosotros mismos, ver que es un partido muy importante para nosotros e ir con la idea de conseguir los tres puntos. Repetir las actuaciones que hemos hecho fuera de casa, la del Espanyol, la de la Real. Y siendo ese equipo va a haber opciones de conseguir los tres puntos".

Además, ha agregado que "a priori", ninguno de los tres equipos -Levante, Granada y Getafe- "está en su mejor momento" y ha señalado que el Athletic tiene que "saber afrontar esos partidos". "Desde el respeto, intentando ser el equipo que venimos siendo. Si hacemos las cosas como estos meses, podemos estar otra vez en los puestos de arriba, pero va a depender de nosotros".