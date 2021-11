Las notas del Athletic-Cádiz

Un desastre. Lo que mal empieza, mal acaba. Lo vivió anoche el Athletic, incapaz de hacerle un gol al Cádiz en un partido horrible en ataque y flojo en defensa. Solo Lekue, Simón y Nico Williams aportaron algo de luz en medio de la oscuridad.

El MEJOR: Iñigo Lekue. Casi por descarte, y porque cortó un par de buenas acciones ofensivas del Cádiz, pero Lekue fue el mejor de los rojiblancos ante el Cádiz en una noche para olvidar. Serio en labores defensivas, asomó en ataque con bastante asiduidad y peligro, pese a que su compañero de banda, Berenguer, no tuvo su mejor partido. Puso algunos centros peligrosos, aunque no encontraron rematador la mayoría de ellos.

3 Unai Simón. Tuvo la mala suerte de que el disparo de Salvi le golpeara en la pierna derecha y se colara en el portería. Por lo demás, se mostró muy seguro, en la línea de toda la temporada. Sacó dos buenas manos a disparos de Perea y Lozano.

0 Nuñez. Jugó su segundo partido de titular de la temporada y no dio una. Algo blando en la acción del gol del Cádiz, se complicó en exceso en la salida del balón, cometiendo algunas pérdidas de balón muy peligrosas y más que evitables.

2 Yeray. Muchas imprecisiones con el balón. Se contagió de Nuñez y cometió también alguna pérdida cerca del área que pudo evitar. Solventó esas acciones con algunos buenos cortes y un par de buenas anticipaciones.

1 Balenziaga. Regresó al equipo tras no jugar en las dos últimas jornadas y pudo notar esa inactividad. Sufrió en defensa en algunos lances del encuentro y no aportó nada en ataque. Con el Cádiz encerrado, quizá el partido no estaba para él.

0 Berenguer. Desastroso partido el suyo. No le salió nada, aunque a su favor cabe decir que lo intentó. No rehúye el contacto con el balón, pero la mayoría de sus acciones acabaron en las botas de un rival. Fue sustituido al descanso.

2 Dani García. No apuntaba un partido para que pudiera brillar. Y no lo hizo. Firme sin balón, en esa tarea gris que pocas veces se ve, tuvo muchos problemas con el balón en los pies. Como su compañero Vesga, fue incapaz de darle velocidad al juego.

1 Vesga. Jugó ante la baja de última hora de Vencedor, aquejado de gastreonteritis, y, aunque se ofreció constantemente en la salida de balón, no le dio ritmo al juego. Pisó el área rival en un par de ocasiones, pero sin apenas peligro. Fue sustituido.

2 Muniain. Demasiado intermitente. Lo suyo fue un quiero y no puedo. Exigía una versión mejor suya el partido, al nivel de la del choque ante el Villarreal, pero no pudo. Buscó asociarse con sus compañeros de ataque, pero no era el día. Fue molido a palos. No acabó el partido.

2 Sancet. Los muchos buenos detalles que dejó fuera del área no le sirvieron para nada, pues una vez dentro de ella se le hizo de noche. Debe mejorar de cara a gol. Retrasó su posición al centro del campo antes de ser sustituido.

1 Williams. Se ofreció en largo, pero poco más. El Athletic necesita más de su delantero centro, que no pudo ganar ninguna disputa en el área rival. Pudo marcar en su único intento, un remate de espuela que se fue alto.

3 Nico Williams. Su entrada tras el descanso le dio otro aire al equipo. Aportó desborde, algo de lo que adoleció el Athletic en ataque en muchos minutos. Pide a gritos jugar más minutos.

- Raúl García. Muy activo, buscó el gol, pero no tuvo fortuna. Cargó el área, pero sin remates claros.

- Nico Serrano. Dejó algún detalle, como un disparo potente que sacó Ledesma.

- Morcillo. Entró al campo sin tiempo para poder demostrar nada.