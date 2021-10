Elizegi: "No se me ha pasado por la cabeza dimitir ni un solo segundo"

Aitor Elizegi ha confirmado esta mañana que, efectivamente, tal y como avanzó el sábado durante su discurso en el arranque de la Asamblea General Ordinaria de Socios Compromisarios, que no se presentará a la reelección el próximo verano. Así, en junio o julio, pues el presidente se refiere a ambos meses cuando habla de la fecha de los comicios -esta mañana ha evitado contestar a la pregunta de cuándo las establecerá-, se acabará el mandato de un Elizegi que ha asegurado que nunca ha pensado en dimitir, ni tan siquiera ahora que deberá realizar una nueva Asamblea extraordinaria para que le aprueben el presupuesto del curso: "No se me ha pasado por la cabeza dimitir ni un solo segundo".

Ha sorprendido que, a la hora de referirse a los resultados cosechados ayer en las urnas, haya empleado la palabra "empate". Ha explicado que se debe a que era "muy importante" sacar adelante "las cuentas". "La temporada pasada quedará para la historia, ya que con San Mamés cerrado hemos sacado adelante las cuentas". Ha lamentado, asimismo, como también ha hecho minutos después el contador de la Junta Directiva, Jon Ander de las Fuentes, que les reprobaran la gestión, y ha asegurado que ya trabajan en una nueva propuesta para los presupuestos. Si bien no han querido avanzar una fecha para el cónclave extraordinario, esperan que en los próximos días puedan ofrecer algunos datos nuevos.

En este sentido, el presidente del Athletic ha apuntado que el problema no está tanto en la aportación, sino en la propuesta que la Junta ha avanzado a sus socios: "Hemos creído entender que el problema no está tanto en el esfuerzo, sino en la forma". Cabe apuntar que si bien desde el club se vendió que la aportación de 120 euros iba a ser "líneal", este periódico ya contó que esa linealidad no existía al tener que aportar cada socio una cantidad distinta.

En otro orden de cosas, Aitor Elizegi ha lamentado que "las elecciones de 2018 no han acabado nunca", en lo que se ha entendido como un reproche a la Junta Directiva saliente así como a la oposición que tuvo en los comicios. Eso sí, ha echado balones fuera al ser cuestionado sobre a quién iba dirigido su mensaje: "No lo tengo analizado ni pienso analizarlo. No es importante, no es necesario, no es salubre. Primero, para la gente que es cercana a ti; segundo, para los que se han comprometido contigo; y, tercero, para el Athletic".

Por último, ha acabado su comparecencia ante la prensa, que ha tenido una duración de una hora y en la que ha estado arropado por el vicepresidente Mikel Martínez, el tesorero Aitor Bernardo y los vocales Óscar Beristain, Iker Goñi, Itziar Villamandos y Begoña Castaño, además del citado contador, Jon Ander de las Fuentes, lanzando un mensaje a Josu Urrutia. "Uno encuentra el equipo en descenso y lo deja en Europa, con tres finales. Otras Juntas Directivas se encuentran el equipo en Europa y te lo dejan en descenso. Es la diferencia entre contradecirse y no contradecirse", ha apuntado al ser cuestionado por algunas incoherencias y algunos mensajes sin coherencia lanzados por él y su equipo de trabajo en los últimos días.