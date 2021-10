El 'caso Capa' sigue sin visos de cerrarse en el Athletic

La trayectoria de un futbolista suele someterse a continuos picos que retratan situaciones sumamente opuestas. Ander Capa (Portugalete, 8 de febrero de 1992) puede dar fe de ello. Ha vivido las dos caras del fútbol en un abrir y cerrar de ojos. Ha pasado de ser un fijo, un futbolista importante para el entrenador, a sufrir un ostracismo que incluso sorprende a propios y extraños. No en vano, el portugalujo, que se lesionó hace medio año con motivo de la última visita del Atlético de Madrid a San Mamés, no ha comparecido minuto alguno en las ocho jornadas recorridas por el Athletic hasta la fecha y tampoco tiene visos de que tenga presencia en el encuentro que el conjunto rojiblanco afronta este sábado en La Catedral frente al Villarreal de Unai Emery. Una desaparición que se produce en la que a día de hoy es su última temporada de contrato con la entidad bilbaina, que abrió en enero de 2020 un proceso negociador con los representantes del jugador que no ha sufrido avances significativos en este largo periodo.

Los mensajes que han llegado desde Ibaigane no son nada halagüeños para Capa, que en sus tres primeros ejercicios como león acumuló 104 encuentros oficiales y una tarjeta de cuatro tantos, una cifra meritoria para tratarse de un lateral derecho. La semana pasada el representante del jarrillero, Xabi Eskurza, mantuvo una nueva reunión con Rafa Alkorta, director deportivo del Athletic, y Jon Berasategi, el director general del club, pero de la cual no salió nada novedoso, lo que no hace más que retratar un caso que se estanca con el paso del tiempo y cuando se acerca el próximo 1 de enero, momento en que el futbolista tendrá las manos libres para poder escuchar posibles ofertas de otros conjuntos, una situación un tanto incómoda para las dos partes. Así las cosas, el Athletic no se mueve un ápice de la segunda de las dos ofertas que propuso en su momento a Capa, que ha insistido por activa y por pasiva que el desencuentro no obedece a motivos económicos sino a la vigencia del contrato. Así lo reiteró en una entrevista concedida a este diario el pasado 5 de septiembre, en la que desactivó diferencias en ese matiz: "El dinero nunca ha sido un problema para la renovación. Se sacaron noticias que yo las leía y no sabía de dónde las habían sacado. Un año no va a ningún lado. Firmar un contrato así con 29-30 años es raro. Lo único que queríamos eran dos mínimo, cierta tranquilidad. Va a ser tu último contrato medio largo o uno de tus últimos. Luego vino todo lo que vino".

Como se recordará, el club propuso a Capa en su primera oferta la renovación por una temporada en caso de que en la actual disputara un determinado número de partidos y en el segundo ofrecimiento rectificó en la referencia a las variables. Sin embargo, no colman los deseos del jugador, que había querido zanjar su futuro a principios de 2020 y evitar entrar en su último año de contrato en una evidente incertidumbre que no proyecta síntomas de despejarse a corto plazo. Las fuentes consultadas, sin embargo, no hablan de una negociación ya finiquitada, sino que continúa en stand by, sobre todo porque en el club la inminente Asamblea General de Socios Compromisarios acapara su inquietud y el jugador también está a la espera de posibles movimientos cuando la dirección deportiva conoce su deseo de renovar. Lo cierto es que la última presencia de Capa en partido oficial se remonta al pasado 25 de abril, cuando sufrió al filo del descanso del encuentro ante el Atlético de Madrid una importante lesión en su rodilla derecha, para volver en verano donde compitió en cuatro amistosos de pretemporada, pero una sobrecarga muscular le generó otro parón en el inicio de liga.

En la tribuna Norte baja

La asamblea será a pie de campo

En San Mamés. El Athletic desveló ayer cómo será físicamente la Asamblea General que se celebrará el sábado en San Mamés. Será la primera reunión de la historia que se lleve a cabo en La Catedral con el máximo órgano rector de la entidad. Con la intención de establecer el entorno más seguro posible, el club ha decidido habilitar para los asistentes una serie de asientos de la Tribuna Norte Baja. Los compromisarios podrán acceder a dicha tribuna desde la puerta 13 a partir de las 9.00 horas, y tomarán asiento en los bloques 107 y 108 frente a un escenario situado a pie de campo. El uso de la mascarilla será obligatorio durante el desarrollo del cónclave, que dará comienzo a las 9.45 horas en primera convocatoria y un cuarto de hora después en segunda.