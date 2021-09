Nico Williams: "No siento ninguna presión"

A Nico Williams (Iruñea, 12 de julio de 2002) le ha tocado este martes jugar otro partido. No ha sido en el césped, donde mejor se mueve, sino que se ha estrenado en una sala de prensa, un hábitat que a día de hoy aún no domina. El pequeño de la saga, sin embargo, proyecta tener las ideas claras. O sea, es una esponja a la hora de dejarse aconsejar. Esta mañana, incluso, ha contado con el apoyo de su representante en la sala de prensa de Lezama: "Mis padres han dado todo por nosotros, estar aquí es gracias a ellos y mi hermano me ha inculcado todos los valores para que sea un chaval de pies a la cabeza".

Nico Williams, que tiene a Kylian Mbappé, jugador del PSG, como una de sus referencias al margen de su hermano Iñaki, acumula nueve partidos en Primera División a sus 19 años de edad, uno de ellos como titular, hace ocho días ante el Rayo Vallecano en San Mamés. El navarro, pese a ello, no siente presionado. "No siento ninguna presión, la afición se ha volcado en mí, me ha dado mucho en diferentes momentos y ver San Mamés lleno sería ya la hostia", ha dicho para poner el acento en su debut como titular: "Me puse nervioso cuando el míster me dijo que iba a jugar de inicio, pero creo que lo resolvía bien".

Trabajo es la palabra que más ha utilizado, sobre todo cuando le ha ido muy rápido en los útlimos cursos. Pieza clave en el Bilbao Athletic, ha dado el salto al primer equipo, un escenario que no le asusta, aunque reconcoe que no es fácil para un chaval de su edad. "Tengo que ser yo y con ilusión y mucho trabajo puedo conseguir cosas", ha expresado y ha reconocido que la vida le ha cambiado de la noche al día: "Ya no puedo hacer cosas como un chaval normal, esto es fútbol profesional, y veo más pros que contra".

Nico Williams, que ha desvelado que su hermano Iñaki le permitió conocer en el pasado el vestuario del primer equipo, ha afirmado que Marcelino le exige "que pise aréa, que goles son amores". "Soy muy rápido, con acciones a máxima velocidad, pero necesito un poco de pausa. Marcelino y los demás inciden en ello", ha sentenciado el menor de la saga, al que le resulta indiferente jugar en nada derecha o izquierda.

Entrenamiento de este martes. Borja Guerrero